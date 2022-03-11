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Aziziye Belediyesi ve TDED’den Ödüllü Mektup Yarışması Erzurum’da Gençler İstiklal ve İstikbali yazacak

İHA

Aziziye Belediyesi ve TDED’den Ödüllü Mektup Yarışması Erzurum’da Gençler İstiklal ve İstikbali yazacak

Aziziye Belediyesi ile Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) Erzurum Şubesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılına bir adım kala çok özel bir kültürel etkinliğe imza atıyor.
Gençlerde tarih bilinci oluşturmanın yanı sıra, dil, edebiyat ve kültür değerlerine dikkat çekmek amacıyla bir araya gelen Aziziye Belediyesi ve TDED Erzurum Şubesi, “Gençler İstiklal ve İstikbali Yazıyor” adıyla ödüllü mektup yarışması organize etti. Erzurum’da öğrenim gören lise ve 23 yaşını aşmamış lise mezunlarıyla ön lisans ve lisans öğrencilerinin katılabileceği mektup yarışmasına başvurular, Erzurum’un kurtuluşu ve aynı zamanda İstiklal Marşı’nın kabul edilişinin yıl dönümü olan 12 Mart gününde başlayacak. Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanan 19 Mayıs gününün, son katılım tarihi olarak belirlendiği yarışmanın ödül töreni ise, İstanbul’un fetih yıl dönümünün kutlandığı 29 Mayıs gününde “Ilıca Şiir Akşamları” programıyla gerçekleştirilecek.
Başkan Orhan’dan 100’üncü Yıl Vurgusu
Ödüllü Mektup Yarışması ile ilgili süreç, Aziziye Belediyesi’nde bugün gerçekleşen buluşmayla başladı. Aziziye Belediyesi’nde Başkan Muhammed Cevdet Orhan’la bir araya gelen Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş ve yönetim kurulu üyeleri, milli kültür ve tarih bilincine büyük katkı sağlayacak olan yarışmanın Erzurum için hayırlı ve uğurlu olması dileklerinde bulundu.
Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, TDED Erzurum Şubesi işbirliğiyle düzenleyecekleri yarışmanın her yönüyle özel ve kıymetli olduğunun altını çizerek, “Yarışmamızı Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı öncesi 11 Mart Ilıca ve 12 Mart Erzurum’un milli şahlanış günü ve İstiklal Marşımızın kabul yıl dönümünde başlatıyoruz. Ödül törenimizi de, İstanbul’un fethinin yıl dönümü olarak kutlanan 29 Mayıs gününde gerçekleştireceğiz. Bu özel günde ayrıca Erzurum’un kültür ve sanat hayatına ‘Ilıca Şiir Akşamları’ adıyla yine çok kıymetli bir geleneği de kazandırmış olacağız. Gençlerimizi bu anlamlı etkinliğe katılmaya davet ediyoruz.” dedi.
Ertaş’tan Gençlere Çağrı
Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş ise, ödüllü mektup yarışması ile sadece dil, kültür ve edebiyat değerlerine yönelik değil, aynı zamanda milli tarih bilinci oluşturmanın da hedeflendiğini söyledi. Ertaş, “Yazılacak olan eserler Cumhuriyetin 100’üncü yıl armağanı olacak şekilde; Cumhuriyetimize, Cumhuriyetimizin 100. yılına, vizyonuna, milli değerlerimize, dünyaya söylemek istediklerimize ve ülke ideallerimize uygun metinler olacak. Bu mektuplarla; Türk gençliğinin geçmiş ve gelecek arasında bağ kurarak muhakeme yeteneklerini de ortaya çıkarmış olacağız” diye konuştu.
Bir an önce kalem ve kâğıda sarılmaları için gençlere çağrı yapan Ertaş, bu özel kültür etkinliği için sergilediği işbirliği ve yaklaşımdan dolayı da, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan’a teşekkür etti.
Ödüllü Mektup Yarışması 12 Mart’ta başlayacak. Yarışmaya başvurular Aziziye Belediyesi’nin resmi internet sitesi üzerinden yapılacak. Yarışmayla ilgili teknik şartname ve tüm detaylara da, yine “www.aziziye.bel.tr” adresinden ulaşılabilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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