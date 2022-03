Aydemir: ‘Dadaşlık milli şuura sahip çıkmaktır’ Aydemir: ‘Dadaşlık, yaşamı İla’yı kelimetullah’a adamaktır’ Aydemir: ‘12 Marttaki şahlanış Dadaş kıyam ve duruşudur’ Aydemir: ‘Dadaşlık ruhunu diri tutmak önceliğimizdir ’

Milletvekili Aydemir, ‘Zorlutuna’nın; ‘Zorlu dedelerim kükrer sesinde/ Ninemin gülüşü, güler sesinde/Tarihimin karanlık devresinde,/ Hançerdin düşmana, vurdun Erzurum’ nitelemesi, dadaşa has, Erzurum coğrafyasından neşet eden milli şuuru tarif eder. ‘ nitelemesinde bulundu.

AK Parti Grup Yönetim Kurulu üyesi Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Biz, Erzurumlular, Dadaşlar, ‘Vatan için ölmek de var, fakat borcun yaşamaktır’ diyenlerden değiliz. Hiç de olmadık. Biz, ‘Allah yolunda öldürülenler için “ölüler” demeyin. Hayır, onlar diridirler, fakat siz bilemezsiniz.’ hakikatine can adayanlarız. Mübarek Anadolu Coğrafyası ve özelde Erzurum tarihinin düştüğü kayıt budur.’ dedi.

‘Biz tarihin önünde ihramla eğildiği bir milletiz’

‘Biz tarih yazan bir milletiz. Biz tarihin muhtaç olduğu bir milletiz.’ kaydını düşen Milletvekili Aydemir, ‘Biz tarihin önünde ihramla eğildiği bir milletiz. Zira biz, ‘Bu millet toprağın kara bağrında sıra dağlar gibi duranlarındır’ imanına sahibiz. Her dadaşın hayatını adağı özlem, İla’yı kelimetullah ‘yolunda can verme sırrına ermektir.’ mesajını verdi.

‘Dadaşlık tarih yazan ve tarihine sahip çıkan bir hasleti ifade eder’

Milletvekili Aydemir, ‘Dadaşlık; devletin dirliği, milletin birliği, vatanın bölünmez bütünlüğü yoluna baş koymak, tek bayrak, tek vatan, tek millet ve tek devlet uğrunda ömrü harç etmektir. Bu sebeple Dadaşlık tarih yazan ve tarihine sahip çıkan bir hasleti ifade eder. Bu sebeple Dadaş 12 Martla cihana verilen mesajı milli bir amentü olarak bilir. Ve unutulmamalıdır ki, Milli marşımızın teması Çanakkale ve Aziziye ruhudur.’ tarifini yaptı.

Aydemir’den Milli Şuur Vurgusu

Mesajında milli hafızanın diri ve canlı, tarih bilincinin güç tutulması gerektiğine işaret eden Milletvekili Aydemir, ‘Tarihini unutan, tarihini yaşatmayanlar, tarihte zelil düşmeye mahkumdurlar. 12 Mart’taki milli şahlanışı sıradan bir gün olarak görmek, ya da geçmişte ve geçmişimize olduğu gibi bugünümüze de yapılan saldırı ve bizim için beslenen niyetler unutmak tek kelime ile gaflettir, dalalettir. ‘ dedi.

‘Şehit kanlarıyla yazılan bir tarihten bahsediyoruz’

Milletvekili Aydemir, ‘Aziziye, Mecidiye, Hamidiye gibi Erzurum’u taçlandıran tarihi abideler tabyalarımızı sade bir tarihi eser olarak nitelemek, oralarda yazılmış tarihi bilmemek ya da unutmak, oralardan verilen mesajı anlamamak ya da anlamamaya çalışmak dadaşlığı reddiyedir. Şehit kanlarıyla yazılmış bir tarihten bahsediyoruz. Buna sırt dönmek mukaddesata da ihanettir. ‘ ifadesine yer verdi.

Aydemir’den Karabağ Hatırlatması

‘Erzurum’da işlenen mezalimi inkar edenler yıllar sonra Karabağ’da ermeni çetelerinin zulmünü bir kez daha gördüler. Utandılar mı sıkıldılar mı bilmeyiz ama, tarihin yalan söylemediği bir kez daha ortaya çıktı.’ diyen Milletvekili Aydemir, ‘ Karabağ’a işgalden sonra gidenler Erzurum’daki manzaraların aynısına şahit oldular. Yakılan, yıkılan evler, katledilen Türkler. Bugün dikkat etmemiz gereken bir diğer husus, bu işgalci Ermeni çetelerinin niyetlerini başka kılıflarla icra edenlerin varlığıdır. İşte PKK bu ermeni zihniyetinin ürünüdür. Dünkü Ermeni Çetelerinin devamıdır. ‘ dedi.

‘UNUTMAMALIYIZ’

Milletvekili Aydemir, ‘Malumu ilam etmek istemem. Ama galiba ve mutlaka galiba unuttuğumuz bir şeyler var. Errmeni işgali diyoruz, onların ne yaptıklarını, bize hangi zulümleri reva gördüklerini unutuyoruz. Kardeş edindiğiniz, tebaanız ettiğiniz, tüm imkan ve fırsatları kullandırdığınız hatta Tebe'ai sâdıka olarak adlandırdığınız, evinizi açtığınız, komşuluk ettiğiniz Ermenilerin Taşnak ve Hınçak oluşumlarıyla bu coğrafya da hala acısı yaşanan katliamlarını, işledikleri cinayetleri unutuyoruz. Alaca’daki katliamı, Yanıkdere’deki cinayetleri unutuyoruz. Ve bu unutuş canını, varını mukaddesat için adamış ecdadın ruhunu muazzep kılıyor.’ hatırlatmasında bulundu.

Dadaşlık Farkı

Milletvekili Aydemir, ‘Şairin, ‘Dediler; “Davranma, düştün kapana/ Ya çek bıçağını, ya gel amana! ” /Dedim ki; “Dadaşı doğuran ana; Taşır mı karnında eğilecek baş? ” ifadeleriyle düştüğü kayıt, aslında Erzurumluluk duruşu ve dadaşlık ruhunun eşsiz bir tarifidir. Bunun kuru bir övgü olmadığı, Erzurumlunun farkı, Ermeni ve Rus işgalinden kurtarılışı ve sonrasında gelişen milli mesele ve olaylarda defaeten ortaya çıkmış, Erzurum milli her meselede özel bir duruş göstermiştir. Bu bir dadaşlık farkıdır.’ vurgusunu paylaştı.

Türk Milletinin Benzersiz Asaleti

Milletvekili Aydemir, Türk Milletinin asil, şefkatli, merhamet ve adalet sahibi olduğunu bunu 12 Mart sonrasında da orya koyduğunu belirterek, ‘Bakın yakıp yıkmış Ermeni çeteleri Erzurum’u. Hamile analarımızı, aksakallı dedelerimizi, civan gençlerimizi, iffet sembolü kızlarımızı katletmişler. Çocuğunu tandıra saklayarak Ermeni çetelerinden gizleyen analarımızı ağlatmışlar. Tabi bu arada sırf namuslarına tasallut edilsin diye genç kızların bulunduğu evleri ermeni çetelerine gösterenler de çıkmış onlardan. Biz ne yapmışız sonradan. Bakın farkımız bu. Biz bu mezalimi bize reva gören, sonra da kaçıp defolan Ermeni çetelerinin geride bıraktığı ermeni yetimlerine sahip çıkmış, onlar için yetimhaneler açmış, kız çocuklarını evlendirerek yurt yuva sahibi yapmışız. Bizi tarif eden hasletimiz budur. Dadaşlık da budur.’ dedi.

15 Temmuz Fetö İhaneti

Milletvekili Aydemir, ‘Nitekim 15 Temmuz 2016’da baş gösteren FETÖ kakışmasında da Erzurum milli irade adına ilk ses veren ve ihanete karşı duran ilk il olmuş, 12 Mart 1918 ruhunu bir kez daha belirgin olarak ortaya koymuştur. Burada unutulmaması gereken husus, FETÖ ihanetinin bir ermeni çetelerinin istilasına benzer oluşu, aynı niyet ve emeli taşıyor olmalarıdır. 12 Mart 1918’den kalan kılıç artığı FETÖ’ye karşı da milli azim, sebat ve kararlılığı gösteren Erzurum belki de Ermeni çetelerinin son artıklarını da böylelikle temizlemiştir. ‘ dedi.

Dadaş Şahlanışının Verdiği İlham

Milletvekili Aydemir, ‘Erzurum’da kaydedilen milli dirilişin Anadolu coğrafyasına verdiği ilham ve milli mesajla yeni bir varoluş süreci yaşanmış; daha sonra gelişen Mondros mütarekesi, Musul’un İngilizler tarafından işgâli, İtilaf Kuvvetleri’nce Çanakkale Boğazı’nın işgali, İskenderun’un İngilizler tarafından işgali, Urfa, Maraş ve Antep’in Fransızlar tarafından işgali, İtilâf kuvvetlerince İstanbul’un işgali olayları karşısında oluşan milli metanet ve şuura güç kazandırmıştır. Erzurum’un milli tarihimizde yeni bir sayfa olan kongreye ev sahipliği yapması da, düşman işgaline karşı ilk direniş adreslerinden biri olması sebebiyledir. ‘ aktarımında bulundu.

Kutlama

Milletvekili Aydemir, ‘Milli dirilişimizin 104’üncü yıldönümünde, Yanıkdere, Alaca başta olmak üzere mezalime uğrayan tüm ecdadımızı, şehit ve gazilerimizi rahmet niyazıyla anıyor, Taşnak ve Hınçak zihniyetini ve onların yolunda giden bölücü hainleri lanetliyoruz. Dadaşların milli coşkusunu yürekten paylaşıyor, vatanın birliği milletin bölünmez bütünlüğü devletin dirliği yolunda can adama ahdimizi yineliyoruz. ‘ dedi.

