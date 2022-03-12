Şehit babası son yolculuğuna dualarla uğurlandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Aşkaleli Şehit Semih Güven'in babası Mehmet Güven son yolculuğuna uğurlandı.

Önceki gün hayatını kaybeden Mehmet Güven bugün öğle namazını müteakip Merkez Çarşı Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası ilçe mezarlığına defnedildi.

Cenaze namazına, İlçe Kaymakamı Murat Karaloğlu, Belediye Başkanı Dr Ahmet Yaptırmış, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Cengiz Polat, siyasi parti temsilcileri, cenaze yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Semih Güven, 1994 yılında Bitlis'in Mutki ilçesinde hain terör örgütü tarafından pusuya düşürülmüş ve şehit edilmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.