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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Misafir öğrenciler Palandöken'de

İHA

Misafir öğrenciler Palandöken'de

Yoğun kar yağışının gerçekleştiği bu günlerde soğuğu ve karı fırsata çeviren misafir öğrenciler Palandöken Kayak merkezinde doyasıya eğlendiler.
Erzurum Uluslararası Öğrenci Derneğinin (ERULDER) organize ettiği programa yaklaşık on ülkeden 23 misafir öğrenci katıldı. Daha önce kayak deneyimi yaşamayan misafir öğrencilerin heyecanı yüzlerinden okundu.
Sabah saatlerinde Palandöken Dağı'na gelen misafir öğrenciler kayak takımlarını aldıktan sonra piste çıktılar. Ayakta durmakta zorlandıkları görülen misafir öğrenciler günün ilerleyen saatlerinde acemi pistinde kaydı. İlk defa kayak tecrübesi yaşayan misafir öğrenciler bu organizasyon için Erzurum Uluslararası Öğrenci Derneğine teşekkür ettiler.
Organizasyona Tayvan, Arnavutluk, Somali, Sudan, Suriye, Afganistan, İran, Kazakistan, Azerbaycan, Moritanya'dan öğrenciler katıldı.
Misafir öğrencilerden duygularını Asia Kadkad, ''İlk defa Palandöken Dağına geldim. Çok heyecanlıyım. İlk defa kayak yapacağım. Daha önce sosyal medyadan birçok defa reklamını görüyor çok da merak ediyordum. Bize böyle fırsatı veren başta derneğimize ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ederim'' dedi.
Eğitim, sağlık, spor ve sosyal etkinliklerin devam edeceğini vurgulayan ERULDER gönüllüsü Ertan Aksakal, 'Şimdi önümüzde ramazan ayı var onun için çalışmalarımıza başladık. Evlere kumanya götüreceğiz. Erzurum'da evlerde kalan çok sayıda öğrenci var. Yaklaşık 80 öğrenci var. Buralarda yüzlerce öğrenci kalıyor. Ayrıca iftar programlarıyla misafir öğrencilerin yanında olmaya devam edeceğiz.'' dedi.

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