Özel eğitimli köpekler Obert 33, Calisto 14 ildeki vakalardan sorumlu



Oktay POLAT/ ERZURUM, (DHA)ERZURUM Emniyet Müdürlüğü emrinde görev yapan kadavra arama köpeği Obert; Doğu, Güneydoğu ve Karadeniz Bölgesi'ndeki 33, koku molekülleri iz takip köpeği Calisto ise doğudaki 14 ilden sorumlu. Köpekler, geçen yıl Kastamonu, Sinop, Giresun ve Trabzon'da yaşanan sel felaketleri sonucu meydana gelen kayıpları arama çalışmalarında görev aldı. Obert ve Calisto, sorumluluk alanlarındaki 28 ayrı soruşturmaya katılırken, 19 ayrı soruşturmanın aydınlatılmasını da sağladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde görev yapan Obert ve Calisto, 2018 yılında Erzurum Emniyet Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği'ne tayin edildi. Obert, Doğu, Güneydoğu ve Karadeniz Bölgesi'ndeki 33 ilde meydana gelen faili meçhul cinayet soruşturmalarında, deprem, sel gibi doğal afetlerde görev alırken, Calisto ise doğudaki 14 ilde, özellikle kendini ifade edemeyen kayıp Alzheimer hastası, zihinsel engelli ve küçük yaşta çocukların aranması gibi vakalarda görev alıyor. Geçen yıl Karadeniz'de Kastamonu, Sinop, Giresun ve Trabzon'da meydana gelen sel afetinde kullanılan köpekler, kayıpların bulunmasında yardımcı oldu. Obert ve Calisto, sorumluluk bölgelerinde 26 ayrı soruşturmaya katıldı. 19 soruşturmanın aydınlatılmasını sağlayan Obert ve Calisto büyük bir başarıya imza attı.

ÖZEL YETİŞTİRİLİYOR

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Haluk Demirörs'ün idareci ve eğitmenliğini yaptığı Obert ile Kerem Yazağan'ın eğittiği Calisto, görev almadıkları zaman kurumda özel olarak eğitime tabi tutuluyor. Güne veteriner kontrolüyle başlayan kadavra ve iz köpeği, daha sonra koşu ve petlatlon adı verilen engelli parkurda antrenmanlara tabi tutuluyor. Öğleden sonra köpekler, arama eğitimine alınıyor. Eğiticilerinin verdiği görevleri başarıyla yerine getiren köpekler, top ve yiyecekle ödüllendiriliyor.(DHA)DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Oktay POLAT

2022-03-13 10:00:29



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