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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mahallede Maç Var’ın şampiyonu Gençlik Spor

İHA

Mahallede Maç Var’ın şampiyonu Gençlik Spor

Mahallede Maç Var projesinde il şampiyonu BŞB Olimpiyat Millet Bahçesi Halı Sahasında belli oldu. Mahallede Maç Var’ın Şampiyonu Gençlik Spor’un kupasını BŞB Başkanı Mehmet Sekmen takdim etti.
Bir çocuğu Erzurumspor Alt Yapısında oynayan çocukların top koşturduğu Mahallede Maç Var Projesinde İl Şampiyonluğunu müthiş finalde Sabancı Ortaokulu’nu 21 mağlup eden Gençlik Spor oldu. Mavibeyazlılar grup maçlarını da geçerek TBMM Bahçesinde oynanacak olan büyük finale gitmek istiyor. Mahallede Maç Var’ın Kupa töreni ise şampiyonlar ligini aratmadı. BŞB Başkanı Mehmet Sekmen şampiyon takımın kupasını takdim etti. Erzurum 3 Temmuz Stadı’nda başlayan ‘Mahallede Maç Var’ projesi Büyükşehir Belediyesi Olimpiyat Millet Bahçesindeki Halı Sahada yapılan final maçlarıyla sona erdi.
Olumsuz hava ve saha koşulları nedeniyle Mahallede Maç Var Projesi’nin Erzurum Finalleri BŞB Halı Sahasında yapıldı. Üçüncülük maçında Harbişspor ile Ömer Nasuhi Bilmen Ortaokulu karşılaşırken, şampiyonluk maçı Gençlik Spor ile Sabancı Ortaokulu arasında oynandı. Nefes kesen final maçlarını Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı, ESKİ Daire Başkanı Ender Uzunoğlu,Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, BB Erzurumspor Asbaşkanı Ahmet Dal, Erzurumspor Futbol Sorumlusu Muzaffer Bilazer, Alt Yapı İdari Koordinatörü Yasin Deniz, Gençlik ve Spor Yakutiye İlçe Müdürü Suat Yılmaz, BŞB Spor Müdürü Muzaffer Şahin, ASKF Başkanı Selahattin Codur, İl Temsilcisi Burhanettin Andiç, Amatör Futbolcular Dernek Başkanı Ferit Karakoca, TÜMSAD Başkanı Muharrem Baydan ile diğer davetlilerde izledi.
Cihan Çelebi’nin düdük çaldığı maçta Harbişspor ile Ömer Nasuhi Bilmen Ortaokulu üçüncü olabilmek için karşılaştı. Mücadeleyi kazanan Ömer Nasuhi Bilmen Ortaokulu üçüncü oldu.
‘Mahallede Maç Var’ Erzurum İl Birinciliğinde final müsabakası Gençlik Spor ile Sabancı Ortaokulu arasında oynandı. İki takım oyuncularının tamamına yakını Erzurumspor alt yapısında top koşturuyor olması maça ayrı bir heyecan getirdi.
Selim Demir’in yönettiği maç kıran kırana geçti. Geleceğin futbol yıldızları olacak minik yetenekler protokolün ve sporseverlerin huzurunda hünerlerini sergiledi.
Nefes kesen maçı 21 kazanan Teknik Patron Şahin Yakışan yönetimindeki Erzurum Gençlik Spor Mahallede Maç Var Projesinde İl Şampiyonu oldu. Mavibeyazlılar grup maçlarında başarılı olarak yarı finallere ardından TBMM Bahçesinde gerçekleştirilecek olan büyük finalde oynamak için mücadele edecek.
Olimpiyat Parkı Millet Bahçesindeki Büyükşehir Belediyesi Halı Sahasında gerçekleştirilen ödül töreni ise şampiyonlar ligi ödül törenini oldukça renkli geçti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk ile diğer davetliler ilk dördü giren takımların madalya ve kupalarını verdi.
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “TBMM Başkanlığımız ile Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından düzenlenen bu anlamlı turnuvaya katılan tüm takımlar bizim nazarımızda şampiyondur. Onun için Büyükşehir Belediyesi olarak katılan 16 takımımıza da madalya kupa ve eşofman takımı hediye edeceğiz. Böyle bir turnuvayı düzenleyen TBMM Başkanımız Mustafa Şentop’a i Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na teşekkür ediyoruz. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzü bu başarılı organizasyondan ötürü tebrik ediyoruz. Bizde Büyükşehir Belediyesi olarak miniklerimize tesislerimizin kapılarını sonuna kadar açmaktan büyük bir mutluluk duyduk” diye konuştu.
Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk ile Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı da şampiyon takımın TBMM Bahçesinde mücadeleye katılmasını ve şampiyonluk kupasını Erzurum’a getirmesini temenni etti.
Maçlar, 7 asil ve 4 yedek sporcudan oluşan takımların 20’şer dakika ve 2 devreli halı sahada karşılaşması şeklinde gerçekleştiriliyor. Final karşılaşmasının da TBMM Bahçesinde yapılması planlanıyor. TBMM tarafından 1'inci olan takım oyuncularına tablet, 2'nci olan takım oyuncularına elektrikli scooter, 3'üncü takım oyuncularına drone hediye edilecek.

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