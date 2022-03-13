Gazeteci Ömer Nazmi Yavuz hayatını kaybetti

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Gazeteci Yazar Ömer Nazmi Yavuz hayatını kaybetti.

Gazeteci Yazar Ömer Nazmi Yavuz geçirdiği rahatsızlık sonrası hayatını kaybetti. Yavuz’un cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Asri Mezarlıkta kılınacak cenaze namazının ardından yine Asri Mezarlıktaki aile kabristanında defnedilecek.

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