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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkülerle Erzurum Konseri yoğun ilgi gördü

İHA

Türkülerle Erzurum Konseri yoğun ilgi gördü

Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümünde Palandöken Belediyesi Türk Musikisi Topluluğunca "Türkülerle Erzurum" Konseri düzenlendi.
Necip Fazıl Kültür Merkezi'nde düzenlenen konser yoğun ilgi gördü. Şef Selçuk İçoğlu yönetimindeki koro, müzik öğretmenleri ve müzik bölümü öğrencilerinden oluşuyor. Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, burada yaptığı konuşmada, Erzurum'un 104. kurtuluş yıl dönümünde şehitleri saygıyla andıklarını belirterek, 12 Mart İstikbal Marşının kabul gününde Mehmet Akif Ersoy'u saygıyla ve rahmetle yad etti. Sunar, sanatsal faaliyetlere önem verdiklerini belirterek, koronun müzik öğretmenleri ve müzik bölümü öğrencilerinden oluştuğunu belirterek Koro Şefi Selçuk İçoğlu ve ekibine teşekkür etti.
Koro Şefi Selçuk İçoğlu, sanatsal faaliyetlere destek veren Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar'a teşekkür etti. Yaklaşık 1 yıldır çalışmalarını sürdüren koronun seslendirdiği eserler büyük beğeni topladı. İzleyiciler ise Erzurum türkülerinden oluşan konserin çok anlamlı olduğunu belirterek, konserin düzenlenmesine katkı sağlayan Başkan Sunar ve müzisyenlere teşekkür ettiler.

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