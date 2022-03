Vali Memiş’in 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

Erzurum Valisi Okay Memiş, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Vali Memiş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Tıp Bayramı, ilk defa 14 Mart 1919’da kutlanmıştır. O günden itibaren günümüzde de 14 Mart, Tıp Bayramı olmakla birlikte, bu hafta Sağlık Haftası olarak kutlanılmaktadır. Tıp, hayatımızda çok önemli bir yer teşkil etmektedir. İnsanlığın ilk evrelerinden beri var olan tıp ilimi, her geçen gün ilerlemiş ve tedavisinin mümkün olmadığı düşünülen en amansız hastalıkların bile tedavisi bulunmuştur. Eskiden ilkel olarak yapılan tıbbi tedaviler, günümüzde yerini modern cihazlara bırakmıştır. Geçen her gün, modern tıbbın ilerlemesi ile neticelenmektedir. Tıp deyince doktorlarımızdan bahsetmemek olmaz elbette. Atatürk, “Beni Türk Hekimlerine emanet ediniz” diyerek, doktorlarımızın önemini ve değerini belirtmiştir. Bu kutsal mesleği büyük bir özveriyle sürdüren, hekimlerimiz, derdimize derman olmayı ve acılarımızı dindirmeyi amaç edinmişlerdir. Her birimiz doktorlarımıza sahip çıkmalı, onlara değer vermeliyiz. Özellikle son yıllarda doktorlara karşı gerçekleştirilen şiddet eylemlerine son verilmeli, onlara güvenilmelidir. Dünyayı etkisi altına alan Covid 19’ la mücadelede bir kez daha doktorlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın önemini anlamış bulunmaktayız. Doktorlarımız ve sağlık çalışanlarımız, vatandaşlarımız için canları pahasına özverili bir şekilde ellerinden gelen tüm imkânı harcamışlardır, harcamaya da devam etmektedirler. Bu mücadelenin kahramanı olan sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır. Salgın hastalıkla mücadelede göstermiş oldukları üstün gayret ve çabalarından dolayı tüm sağlık teşkilatımıza teşekkür ediyor, görevlerinde üstün başarılar diliyorum. Bu vesileyle, tüm sağlık teşkilatımızın 14 Mart Tıp Bayramını içtenlikle kutlar, aileleri ile birlikte nice sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler diliyorum.”

