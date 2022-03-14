Doğu Anadolu Bölgesinin Şubat ayı ihracat rakamları açıklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğu Anadolu Bölgesinin Şubat ayı ihracat rakamları açıklandı

İHA

Doğu Anadolu Bölgesinin Şubat ayı ihracat rakamları açıklandı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğine (DAİB) üye firmalarca şubat ayında 194 milyon 887 bin dolar ihracat gerçekleştirildi.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğine (DAİB) üye firmalarca şubat ayında 194 milyon 887 bin dolar ihracat gerçekleştirildi.
TİM ve DAİB verilerinden yapılan derlemeye göre, şubat ayında Birliğe üye firmalar tarafından 153 ülke/bölgeye ürün gönderildi.
Doğu Anadolu İhracatçı Birliği’nin şubat ayında kayda aldığı Sanayi ürünleri ihracatı yüzde 4,06 oranında artışla 133 milyon 649 bin dolardan 139 milyon 081 bin dolara, tarım ürünleri ihracatı 37 milyon 972 bin dolar, Madencilik sektörünün ihracatı ise; yüzde 60,10 oranında artışla 11 milyon 139 bin dolardan 17 milyon 833 bin dolara yükseldi.
Birliğin şubat ayında yaptığı ihracatın 139 milyon 081 bin dolarlık kısmını sanayi ürünleri oluştururken, ilk sırada yüzde 31,36 oranında artışla 23 milyon 342 bin dolar ile Makine sektörü, ikinci sırada 21 milyon 079 bin dolar ile Kimya sektörü ve yüzde 60,09 oranında artışla 17 milyon 833 bin dolar ile Maden sektörü üçüncü sırada yer aldı. Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünlerinde de 12 milyon 930 bin dolar ihracat gerçekleşti.
DAİB üyesi firmalar, söz konusu ayda tarım ürünleri ihracatı kapsamında ise Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamullerinde 4 milyon 070 bin dolar, Yaş Meyve ve Sebze mamüllerinde 8 milyon 659 bin dolar, Meyve Sebze Mamullerinde 7 milyon 036 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.
En fazla ihracat Irak'a yapıldı
Birliğin şubat ayı ihracatı ülkelere göre değerlendirildiğinde 38 milyon 491 bin dolar ile ilk sırada Irak yer aldı. Bu ülkeyi 12 milyon 623 bin dolar ile İran, 10 milyon 141 bin dolar ile Azerbaycan Nahçivan, 8 milyon 780 bin dolar ile Almanya, 8 milyon 222 bin dolar ile Çin takip etti.
İhracat Güçlü Katkısını Sürdürüyor
DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver, yaptığı değerlendirmede “Geride bıraktığımız 2021 senesinde ülke ihracatımız 225 milyar dolar ile rekor kırmıştık. Biz de Doğu Anadolu İhracatçı Birliği olarak, bu rekora 2,5 milyar dolar ile katkı sağladık. 2021 yılında hedeflediğimiz ihracat değerleri büyümenin ve gelişmenin bir kez daha lokomotifi oldu. Bu bağlamda, daha yüksek ihracat hedeflerimize birlikte yürüdüğümüz tüm ihracatçılarımıza bölgemiz ve ülkemiz ekonomisine sundukları katkılar dolayısıyla kutluyoruz” İfadesinde bulundu.
“DAİB üyesi bin 340 firma, üç bin 190 üründe ihracata imza attı”
Tanrıver, “Şubat ayında DAİB üyesi 1.340 firmalar tarafından 62 ilden 3.190 üründe ihracata imza atan ve 25 sektörde ihracatın artmasına katkı sunan ihracatçılarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Memiş’in 14 Mart Tıp Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Vali Memiş’in 14 Mart Tıp Bayramı mesajı
Türkülerle Erzurum Konseri yoğun ilgi gördü
YEREL HABERLER Türkülerle Erzurum Konseri yoğun ilgi gördü
Kent Konseyi üyelerine ilk yardım eğitimi
YEREL HABERLER Kent Konseyi üyelerine ilk yardım eğitimi
Gazeteci Ömer Nazmi Yavuz hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Gazeteci Ömer Nazmi Yavuz hayatını kaybetti
DAP BKİ’nin tarımsal sulama ve okuma kültürü projelerine etki analizi yapıldı
YEREL HABERLER DAP BKİ’nin tarımsal sulama ve okuma kültürü ...
Erzurum KGK’dan anlamlı etkinlik
YEREL HABERLER Erzurum KGK’dan anlamlı etkinlik
Karaca: “Herkese eşit mesafede ayrım yapmadan hizmet edeceğiz”
YEREL HABERLER Karaca: “Herkese eşit mesafede ayrım yapmadan hizmet ...
Kadın 'off-road'culardan 93 harbi kahramanı Nene Hatun'un kabrine ziyaret
YEREL HABERLER Kadın 'off-road'culardan 93 harbi kahramanı Nene ...
Eşinin 6 yıl önce Amerika’ya götürdüğü oğlu için kar, tipi demeden yürüyerek Türkiye’yi dolaşıyor
YEREL HABERLER Eşinin 6 yıl önce Amerika’ya götürdüğü oğlu için kar, ...
Mahallede Maç Var’ın şampiyonu Gençlik Spor
YEREL HABERLER Mahallede Maç Var’ın şampiyonu Gençlik Spor
Büro Memur-Sen’den Öz’e ziyaret
YEREL HABERLER Büro Memur-Sen’den Öz’e ziyaret
Pasinler’in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü kutlandı
YEREL HABERLER Pasinler’in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl ...
Özel eğitimli köpekler Obert 33, Calisto 14 ildeki vakalardan sorumlu
YEREL HABERLER Özel eğitimli köpekler Obert 33, Calisto 14 ildeki ...
Erzurum’da İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı
YEREL HABERLER Erzurum’da İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılı ve ...
ER-VAK’tan 12 Mart mesajı Erdal Güzel: “Geçmişi unutanlar gelecekte aynı şeyleri yaşamak zorunda kalırlar”
YEREL HABERLER ER-VAK’tan 12 Mart mesajı Erdal Güzel: “Geçmişi ...
Misafir öğrenciler Palandöken'de
YEREL HABERLER Misafir öğrenciler Palandöken'de
Snowboard Türkiye Şampiyonası Palandöken'de başladı
YEREL HABERLER Snowboard Türkiye Şampiyonası Palandöken'de başladı
Şehit babası son yolculuğuna dualarla uğurlandı
YEREL HABERLER Şehit babası son yolculuğuna dualarla uğurlandı
Erzurum’da 3.9 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Erzurum’da 3.9 büyüklüğünde deprem
Erzurum’da kurtuluş coşkusu
YEREL HABERLER Erzurum’da kurtuluş coşkusu
Azerbaycan Şuşa yılı Erzurum’da kutlandı
YEREL HABERLER Azerbaycan Şuşa yılı Erzurum’da kutlandı
Başkan sekmen: “12 Mart, Erzurum’un şahlanış günüdür”
YEREL HABERLER Başkan sekmen: “12 Mart, Erzurum’un şahlanış günüdür”
Aydemir: ‘Dadaşlık milli şuura sahip çıkmaktır’ Aydemir: ‘Dadaşlık, yaşamı İla’yı kelimetullah’a adamaktır’ Aydemir: ‘12 Marttaki şahlanış Dadaş kıyam ve duruşudur’ Aydemir: ‘Dadaşlık ruhunu diri tutmak önceliğimizdir ’
YEREL HABERLER Aydemir: ‘Dadaşlık milli şuura sahip ...
MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, TBMM’de Erzurum’un kurtuluş yıldönümünde konuştu “Erzurum vatan, millet, bayrak, devlet söz konusu olduğunda gözünü kırpmadan her türlü fedakârlığı yapmaya dün olduğu gibi bugün de hazır bir coğrafyanın adıdır”
YEREL HABERLER MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, TBMM’de ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.