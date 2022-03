Karla mücadele ekipleri önce hasta sonra cenaze için seferber oldu

Erzurum’un Tekman ilçesinde kalp krizi geçiren ve karla mücadele ekiplerinin yoğun çabası ile hastaneye getirilen şahıs hayatını kaybetti. Ekipler bu kez de cenazeyi köye ulaştırmak için seferber oldu.

Edinilen bilgiye göre, Tekman ilçesine bağlı Yalınca Mahallesi Kaya komu mezrasında ikamet eden 70 yaşlarındaki Said Şahin, kalp krizi geçirdi. Köyde rahatsızlanan Said Şahin'in akrabaları, aşırı kar ve fırtına nedeni ile 112 Acil Sağlık Servisini aradı. Bunun üzerine kar araçları ile köye ulaşan ekipler, hastayı Tekman Şehit Piyade Çavuş Muhammet Binici Devlet Hastanesine getirebildi. Şahin burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gece saatlerinde vefat eden Said Şahin’in cenazesi bu kez de köye götürülmek için karla mücadele ekipleri yoğun çaba harcadı. Kar ve fırtına nedeni ile yollar kapalı olmasından dolayı devreye Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ve Karla Mücadele Ekipleri ve Tekman Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri devreye girdi. Saat 22:00 sularında yol çalışmasına başlayan 2 kepçe, sabah saat 07:30 sularında köye vardı.

Cenaze yakınları zaman zaman yürüyerek ve zaman zaman araçla yol almaya çalıştı. Çalışmalarından dolayı karla mücadele ekiplerine teşekkür eden yakınlar, “Rabbim gece bile bizlere hizmet eden devletimize zeval vermesin” dediler.

