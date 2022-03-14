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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurum’da 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü etkinlikleri

İHA

Erzurum’da 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü etkinlikleri

Tüketiciyi Koruma Derneği Erzurum Şube Başkanı Gamze İspirli, 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü dolayısıyla Erzurum’da çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini ifade etti.
İspirli, Dünya Tüketici Hakları Gününün dönemin ABD Başkanı John Fitzgerald Kennedy'nin Temsilciler Meclisi'nde yaptığı konuşma ile ortaya çıktığını anımsatarak şunları söyledi:
“15 Mart 1962 yılında ABD'nin o dönemdeki başkanı John Fitzgerald Kennedy'nin Temsilciler Meclisi'nde yaptığı konuşmada ilk kez Tüketici Hakları diye bir kavramdan söz etmesi sebebiyle dünyada Dünya Tüketici Hakları olarak kutlanmaktadır. Birleşmiş Milletler ise 1985 yılında aldığı bir karar ile bu konuşmanın yapıldığı tarihi, yani 15 Martı Dünya Tüketici Hakları ilan ederek resmileştirmiştir. Ülkemizde Dünya Tüketiciler Günü adıyla kutlanmaktadır. Uluslar arası tüketici örgütleri de bu günü her yıl kutlamaya devam ediyor. Uluslararası Tüketici Örgütü'nün Dünyanın 105 ülkesinde üyesi bulunmaktadır.”
Erzurum’da eğitim çalışmalarına ağırlık verdiklerini belirten İspirli, “Anayasamız, 172'nci maddesinde yer alan ‘Devlet, tüketicileri koruyucu ve aydınlatıcı tedbirler alır, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini teşvik eder’ hükmü ile tüketicinin korunması konusunu Devlet güvencesine almıştır. Gerek anılan hüküm, gerekse 1987 yılında Avrupa Topluluğu'na yapılan tam üyelik başvurusundan sonra topluluk mevzuatına uyum çerçevesinde, tüketicinin korunmasına ilişkin düzenlemeler, Avrupa Topluluğu'nun tüketici odaklı yaklaşımı, tüketiciyi koruma politikaları ve Türk tüketicisinin yaşadığı sorunlar dikkate alınarak hazırlanan 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 1995 yılında yürürlüğe girmiş ve 14 Mart 2003 tarihinde toplumsal bir mutabakat ile değişikliğe uğrayarak AB normlarına taşınmıştır. Kanun 2014 yılı mayıs ayında yeniden düzenlenerek, 6502 sayılı kanun yürürlüğe girmiştir'' dedi.
İspirli, Tüketiciyi Koruma Derneği Erzurum Şubesi tarafından kadın kooperatiflerinde tüketici hakları eğitimleri verildiğini belirterek, kadınların bilinçlendirilmesinin toplumsal açıdan önemli olduğunu ifade etti.
İspirli, “Tüketiciler günü dolayısıyla TRT Erzurum radyosunda programa katılacağız. Ayrıca hafta içerisinde kadın kooperatif üyelerine tüketici hakları eğitimi vereceğiz. Erzurum’da tüketici hakları konusunda farklı hedef kitlelere yönelik eğitimlerimiz devam edecek. Amacımız toplum bilincinin artması konusunda üzerimize düşeni en iyi şekilde yapabilmek. Tüketiciler uzlaşmazlıklar konusunda 175 nolu tüketici hattına başvurabilirler. Fahiş fiyat uygulaması konusunda şikayet konusu ürünün fotoğrafını ticaret il müdürlüğü ilgili birimlerine ileterek gerekli incelemelerin başlamasını sağlayabilir. Uygulama telefona "HFA Bildirimi ya da Haksız Fiyat Artışı Şikayet Bildirimi" ismi ile indirebilir. EDevlet üzerinden şikayet etmek için Ticaret Bakanlığı "Reklam ve Haksız Ticari Uygulama Şikayeti"ne başvuru yapabilir.Aynı şekilde Ticaret Bakanlığı numarası olan "Alo 175" hattından da şikayetlerinizi sözlü olarak yapılabilir. Ticaret Bakanlığı bünyesinde oluşturulan “Alo 175 Tüketici Danışma Hattı” tüketicilerin karşılaştıkları sorunlara ilişkin çözüm yollarının sunulduğu ve tüketici uyuşmazlıklarının çözülmesi amacıyla başvurmaları gereken ilgili makamlara yönlendirildiği “bir çağrı merkezi” olarak hizmet vermektedir. Alo 175 Tüketici Danışma Hattı ile tüketiciler; insan sağlığı, can ve mal güvenliği açısından risk taşıyan ürünleri ve firmaları da ihbar edebilmekte, sorunlarıyla ilgili bilgi alabilmektedir. Bilinçli tüketim kaliteli üretimi artırır, herkes bu noktada duyarlı olmalıdır. Tüm tüketicilerin 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü kutlu olsun” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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