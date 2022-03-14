Baro Başkanı Göğebakan; “Sizlerle gurur duyuyoruz”

Meteoroloji'den harita ve saatle kar uyarısı! Aybar ne zaman bitecek?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Erzurum Baro Başkanı Talat Göğebakan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, ‘İnsanla uğraşıp, onu yaşatmayı, acısını azaltmayı ve derdine derman olmayı, mesleği olarak seçen sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun’’ ifadelerini kullandı.

Başkan Göğebakan, korona virüsle verdiği amansız mücadele, gördüğü şiddet ve ücret adaletsizliği uygulamalarına rağmen hizmet etmeye devam eden sağlık çalışanları ile gurur duyduğunu da belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.