Olurlu Elvin ege bölgesi şampiyonu

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Olur Ormanağzı köyü nüfusuna kayıtlı Elvin Öztürk, ege bölgesinde başarıdan başarıya koşuyor.

Elvin Öztürk, Türkiye Muaythi Federasyonu 18 Mart Çanakkale şehitlerini anma Ege gençler muaythi şanpiyonasında 57 kilo da Ege bölgesi şampiyonu oldu.

Elvin Öztürk’ün Başarısı Ormanağzı köyünde sevinçle karşılandı.

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