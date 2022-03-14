Polat’tan Tıp Bayramı mesajı

Hasta Hakları Derneği (HASDER) Başkanı Abdulnasır Polat, 14 Mart Tıp Bayramı ile ilgili bir mesaj yayınladı. Polat, “İnsanı yaşatmayı, acısını azaltmayı, derdine derman olmayı, mesleği olarak seçen doktorlarımızın ve tüm sağlık çalışanlarımızın ‘14 Mart Tıp Bayramı’nı Tebrik ediyorum” dedi.

Sağlık sektörünün özellikle Koronavirüs (Kovid19) pandemisinde dünya için ne kadar büyük önem arz ettiğinin bir kez daha anlaşıldığının altını çizen HASDER Başkanı Polat, başta doktorlarımız ve tüm sağlık çalışanlarımızın insanların sağlığı için fedakarca görev yapıp, seferber olduklarını söyledi.

Tüm sağlık çalışanlarının, Gecegündüz, karkış, Yağmurçamur, demeden bayram ve tatil yapmadan büyük bir özveriyle insanların sağlıklı ve daha sağlıklı yaşaması için çalıştıklarını ifade eden Hasta Hakları Derneği Başkanı Abdulnasır Polat, “Ülkemizin her köşesinde, İnsan hayatının kutsallığından ödün vermeden, İnsanla uğraşıp, insanı yaşatmayı, acısını azaltmayı, derdine derman olmayı, mesleği olarak seçen Başta Doktorlarımız olmak üzere Tüm Sağlık çalışanlarımızın ‘14 Mart Tıp Bayramını’ tebrik ediyorum.” dedi.

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