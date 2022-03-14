Erzurum Şehir Hastanesinde 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı

Erzurum şehir hastanesinde 14 Mart Tıp Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Erzurum Şehir Hastanesinde İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer beraberindekilerle hastane Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Hakkı Tör’ü ziyaret ederek tüm hastane çalışanlarını temsilen kutlama çiçeği sundular.

Başhekim İbrahim Hakkı Tör, anlamlı günde Erzurum Emniyet Müdürü Levent Tuncer’in nazik kutlama ziyaretlerinden dolayı tüm hastane çalışanları adına teşekkür etti.

Devam eden etkinlikler çerçevesinde öğlen arası hastane ameliyathane çok amaçlı salonunda Başhekim Tör, anestezi uzmanları ameliyathane çalışanları ile beraber günün anlamına binaen pasta kestiler.

Etkinlikler çerçevesinde Hastane Başhekimi Dr. İbrahim Hakkı Tör yaptığı konuşmada 14 Mart 1919 yılında tıbbiyeli öğrencilerin ülkenin bağımsızlığı için yaptıkları mücadelenin milli bir savunma hareketi olarak tarihe geçtiğine değinerek, “Unutulmamalıdır ki biz hekimler ve sağlık çalışanları insan hayatının kıymetini en iyi bilen insanlarız. Bir canı kurtarmayı bütün insanlığı kurtarmakla eşdeğer sayan anlayışın sahipleri olarak bizler milletimiz uğruna zaman ve koşul mefhumu gözetmeksizin gece gündüz çalışmakta, zor ve meşakkatli bir görevi icra etmekteyiz. Milletimize verdiğimiz sözümüz o dur ki; bizler insanımızı yaşatmak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan görevlerimizin başında olmaya hep devam edeceğiz ve bu uğurda insanlığın hizmetkarı olacağız” diye konuştu.

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