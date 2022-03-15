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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Buzun Dadaşları Play-Off’u 3. tamamladı

İHA

Buzun Dadaşları Play-Off’u 3. tamamladı

14 maçın 13’ünü kazanarak normal sezonu lider bitiren Erzurum BŞB Gençlik Spor Kulübü’nün hocasına ve as oyucularına verilen ceza nedeniyle PlayOff’u 3. tamamladı.
Buz Hokeyi İntercity Süper liginde normal sezonu lider bitiren Erzurum Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Buz Hokeyi Takımı, PlayOff’ta üçüncü oldu. Son maçında Buz Beykoz’a gol yağdıran Buzun Dadaşları rakibini 1617 mağlup etti. Mavibeyazlılar Yakutiye 3 Binlik Buz Hokeyi Salonu’nda üçüncülük kupasını havaya kaldırdı. Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu 20212022 sezonunda yer alan Buz Hokeyi İntercity Süper liginde Erzurum Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Türkiye üçüncüsü oldu.
Mavibeyazlılar 3’ncülük kupasını müzesine götürürken, Andrei Aleksev de en değerli forvet ödülünün sahibi oldu. Buzun Dadaşları, son maçında Yakutiye 3 Binlik Buz Hokeyi Salonu’nda İstanbul Buz Beykoz SK ile karşı karşıya geldi. Erzurum ekibi Antrenör Yakup Arslan’ın cezası nedeniyle tribünden izlediği maçta İstanbul Buz Beykoz'a gol yağdırdı. Mavibeyazlılar müsabakadan 167 galip ayrıldı. Maçta Orta hakem Murat Aygün , Cemal Ersin Kaya, Çizgi Hakemleri Berkay Aslanbey, Yusuf Ceylan, Saha dışı hakemleri Hakem Gözlemcisi Erhan Bulut, Masa Hakemleri Ragıp Karcalı, Halit Şengül, Çağrı Yılmaz, Gökhan Bakırdöven, Elif Münire Bağlar ve Ela Kara görev yaptı. Antrenör Yakup Arslan nezaretindeki Erzurum Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Buz Hokeyi Takımı, bu sezon normal ligi lider tamamladı. 14 maçın 13’nü kazanan Erzurum ekibi adeta rekor kırarak PlayOff’a kaldı. PlayOff’da 6 maçın 3’nü kazanan Erzurum ekibi 3’nü de kaybetti. Dadaşlar mağlup olduğu maçlarda hocasının ve önemli as oyuncuların cezalı oluşunun bedelini ağır ödedi. Antrenör Yakup Arslan’a 7 ay, Fatih Faner’e 2 yıl, Denis Sander’e ise 9 ay ceza veren Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Ceza Kurulu, adeta Erzurum temsilcisinin şampiyonluğunu engelledi.
Son maçında İstanbul Buz Beykoz’u mağlup eden Erzurum Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü, 3’nücülük kupasını Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk’ün elinden aldı. Mavibeyazlı takımda sezonun en iyi forveti seçilen Andrei Alaksev’in ödülünü Buz Hokeyi Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi İrfan Kurudirek takdim etti. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü’nün Başarılı Antrenörü Yakup Arslan ise gönüllerin şampiyonu olduklarının altını çizerek şunları söyledi:
“Gönüllerin Şampiyonu sporcularımın sezon boyunca sergilemiş oldukları üstün başarıdan dolayı alınlarından öpüyorum. Yıllardır buz hokeyinin var olması İçin desteğini eksik etmeyen Mehmet Sekmen Başkanıma, gece gündüz varlığını her an yanımızda hissettiğimiz kulüp başkanımız Ahmet Dal başkanıma , branş sorumlumuz Mustafa Aygün başkanıma, İl müdürümüz Birdal Öztürk müdürüme, spor şube müdürümüz Güngör Şenses müdürüme, Yakutiye ilçe Müdürümüz Suat Yılmaz müdürüme, aklı, gönlü bizimle olan evinde ve tribünde bizi destekleyen bütün destekçilerimize teşekkür ederim.”
Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Türkiye üçüncüsü olan BŞB Gençlik Sporun kupasını verirken, Mavibeyazlıları kutladı. Öztürk, “Buz hokeyi İntercity Süper Liginde 3.lük kupasını kazanan Mavibeyazlılara kupasını takdim ettik. Kulübümüzü, sporcularımızı ve teknik ekibi tebrik eder başarılarının devamını dilerim” dedi.
Bu arada Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Güngör Şenses, Buz Hokeyi İl Temsilcisi Fatih Arslan ve BŞB Spor A. Ş Yüksek İrtifa Spor Salonu Müdürü Aykut Bozoğlu’nun da hazır bulunduğu ödül törenin de hakemler de ödüllerini aldı.

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