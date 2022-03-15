Horasan Kaymakamı Dertlioğlu’ndan Horasan’ın Kurtuluş Bayramı mesajı

Horasan Kaymakamı Burak Dertlioğlu, Horasan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Kaymakam Dertlioğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Milli Mücadelemizin şanlı günlerinden olan, sahip olduğu ekonomik, tarihi ve kültürel değerlerinin içinde yer alan İlçemizin, Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 104.’üncü Yılını gururla kutlamaktayız. Bu önemli gün vesilesiyle vatan topraklarını bizlere canları pahasına armağan eden ecdadımızı rahmetle, minnetle ve hayırla yâd ederken, Aziz Horasan’lı hemşerilerimin Kurtuluş Bayramını da en içten dileklerimle kutluyorum. 16 Mart Horasanlıların kurtuluş mücadelesinde destan yazarak milletin azmi ve inancı karşısında hiçbir gücün duramayacağını ilan ettiği şanlı gurur günüdür. Horasanın imanlı ve vefakar insanları, bağımsızlık mücadelesinde tüm zorluklara rağmen umutlarını yitirmemiş, yaşlısıyla genciyle topyekûn, vatana sahip çıkma adına mücadelelerini sürdürerek zafere ulaşmışlardır. Kurtuluş günlerimiz; milli ve manevi değerlerimizin zihinlerimizde berraklığını koruma, kahraman milletimizin mirasını yüceltme, geleceğimize yön verme ve nesillerimizin de bu şuur ve idraki taşıması açısından son derece önemlidir. Dolayısıyla bu gurur yıldönümünü, bizleri daha iyi bir geleceğe taşıyacak önemli mihenk taşlarından bir örnek olarak görmeliyiz. Bu bağlamda kurtuluş ve bağımsızlık uğruna büyük bir kahramanlık örneği sergileyerek gözünü kırpmadan canını feda eden aziz şehitlerimiz ve gazilerimiz, bütün sıkıntılara göğüs germiş ve bizlere bu cennet vatanı miras bırakmışlardır. Böyle bir ecdadın torunları olan bizlere düşen görev, ecdadımızın kutsal emaneti olan vatan topraklarımızı milli ve manevi şuurla korumak, geleceğe taşımaktır. Bu duygu ve düşüncelerle; başta Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; Kurtuluş Savaşı’nda kahramanca mücadele eden gazilerimizi minnetle; vatanımız uğruna hayatlarını feda eden ve bu günleri bizlere armağan eden bütün şehitlerimizi rahmetle anıyor, Aziz Horasan’lıların düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılını tebrik eder sevgi ve saygılarımı sunarım.”

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