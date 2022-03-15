Erzurum’da buz kırma timleri iş başında

Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulan Buz Kırma Timi, çatılardan sarkarak tehlike oluşturan buz sarkıtlarını kırıyor.

Türkiye'nin en soğuk illerinden Erzurum’da, kar yağışı ve dondurucu soğuklarla birlikte çatılarda oluşan buz sarkıtları ve kar birikintileri, vatandaşlar için tehlike oluşturmaya başladı. İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulan Buz Kırma Timi, buz sarkıtlarını kırarak tehlikeyi ortadan kaldırıyor. Çatılarda uzunluğu iki metreyi bulan dev buz sarkıtlarını kırmak için ekipler, yoğun güvenlik önlemleri altında buzları temizliyor.

İtfaiye ekipleri, kent genelinde çatılarda oluşan buz sarkıtlarının kırılması çalışmalarının devam ettiğini belirterek cadde üzerine rastgele park yapan sürücülere de çalışmaları engelledikleri için uyarılarda bulundu.

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