Lise öğrencileri araştırma projeleri yarışması Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Lise öğrencileri araştırma projeleri yarışması Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde başladı

İHA

Lise öğrencileri araştırma projeleri yarışması Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde başladı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 53. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Erzurum Bölge Yarışması Sergisinin açılışı, Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde başladı. Üç gün boyunca sürecek olan serginin ödül töreni 17 Mart 2022’de Atatürk Üniversitesi Nenehatun Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek.
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi (KKEF) Konferans Salonunda gerçekleştirilen programın açılışına; Erzurum Valisi Okay Memiş, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, KKEF Dekanı Prof. Dr. Ufuk Şimşek, Proje Yarışmaları Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Erdal Karaduman, kurum ve kuruluş müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler ile çok sayıda vatandaş katıldı.
12 Dalda Geliştirilen Projeler Sergileniyor
Proje yapmak ve araştırma kapasitesine sahip öğrencileri belirleyip onları özendirmek ve teşvik etmek, bilim dünyasına kazandırmak amacıyla Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından geleneksel olarak düzenlenen Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışması Sergisinin 53.sü yoğun bir katılımla gerçekleşti. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun 12 bölge olarak belirlediği ve tamamında eş zamanlı olarak başlayan bölge yarışması sergisinin Erzurum ayağını; Ardahan, Artvin, Bayburt, Erzincan, Gümüşhane, Iğdır, Kars, Rize ve Trabzon illerinin içinde bulunduğu 10 il oluştururken bu etkinliğe katılan öğrenciler; biyoloji, coğrafya, değerler eğitimi, fizik, kimya, matematik, psikoloji, sosyoloji, tarih, teknolojik tasarım, Türk dili ve edebiyatı ve yazılım olmak üzere 12 dalda projelerini sunuyor.
Öğrenciler Fikirlerini ve Hayallerini Pratik Olarak Gösterme Fırsatı Buldu
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’ın programa özel olarak gönderdiği konuşmanın okunması ile başlayan etkinlikte ilk olarak kürsüye çıkan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Proje Yarışmaları Bölge Koordinatörü ve aynı zamanda Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Erdal Karaduman, 2022 yılı proje yarışması için ülke genelinde 25 bin 95 proje başvurusunun yapıldığını, Erzurum Bölgesinden ise toplam 2 bin 985 proje başvurusunun alındığını ve bunun bölge için önemli bir rakam olduğunu belirterek konuşmasına başladı. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun kuruluş gayesine uygun olarak tüm bilim insanlarını, özellikle gençleri birçok etkinlik ve bilimsel faaliyetlerle dinamik bir şekilde desteklediğini belirten Karaduman, bu yarışma sayesinde ortaöğretim seviyesindeki binlerce öğrencinin; fikirlerini, hayallerini, ilk olarak kâğıda döküp sonradan da pratik olarak gösterme fırsatı bulabildiklerini söyledi.
Aynalı: “Bilime Meraklı Çocuklarımıza Yeni Çalışma Alanları Oluşturuyoruz”
Erzurum’un son yıllarda yapmış olduğu yatırımlar sayesinde önemli bir bilim merkezi haline geldiğini aktaran Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, bir ülkenin bilimsel atılımı gerçekleştirebilmesinin genç yaşlarda verilecek eğitimle mümkün olduğunu söyledi. Türkiye’de üç tane olan bilim merkezlerinin dördüncüsünü Bilim Erzurum ile kente kazandırdıklarına dikkat çeken Aynalı, içerisinde birçok bilimsel faaliyetin yapılmasına imkan tanıyacak bu bilim yuvası aracılığıyla 714 yaş arasındaki bilime meraklı çocukların geleceklerine önemli katkılar sağlayacağına inandıklarını belitti. Bunun bir sonraki yaş grubunu oluşturan Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasının hayırlara vesile olmasını dileyen Aynalı, tüm öğrencilere başarılar diledi.
Rektör Çomaklı: “Proje Kültürünün Yerleşmesi Noktasında Çok Önemli Adımlar Attık”
Değişen ve dönüşen dünyanın rüzgârına kapılıp savrulmaktan kurtulmanın yolunun sağlam bir kültüre ve teknolojik alt yapıya sahip olmaktan geçtiği vurgusuyla konuşmasına başlayan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, kadim kültürün sunduğu mirası günümüzün teknolojik imkânlarıyla birleştirmenin büyük önem taşıdığını belirterek: “Bu zorunluluk etrafımızı saran ateş çemberi içerisinde daha da önemli bir noktaya gelmiştir. Devletimizin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerini gerçekleştirmenin bir görev olmaktan çok bir beka meselesi olduğunu artık tam anlamıyla idrak etmemiz gerekiyor. Üniversitemizde proje kültürünün yerleşmesi noktasında çok önemli adımlar attık ve atmaya da devam edeceğiz. Bu konuda ülkemizin en önemli kurumu olan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ile çok önemli iş birliklerine imza atıyoruz” dedi.
Gençlerin dimağında proje kültürünün yerleşmesi için tertip edilen, her geçen yıl daha başarılı sonuçlar doğuran Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasının, Atatürk Üniversitesi olarak bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyduklarını aktaran Rektör Çomaklı: “Bu vesileyle bugün kıymetli projeleriyle aramızda bulunan gençlerimizi, onları proje üretmeleri konusunda destekleyen ve onlara yol gösteren öğretmenlerimizi ve idarecilerimizi en içten duygularla selamlıyorum. Bütün bu gayret ve özveri gerektiren süreci yürüten arkadaşlarımıza da teşekkürlerimi sunuyor, yapılan çalışmaların memleketimiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.
Vali Memiş: “Gençlerimizi Geleceğe Hazırlamak İçin Tüm İmkanları Seferber Ettik”
Devletin bütün imkanlarını seferber ederek gençlerin nitelikli bireyler olarak iş ve sosyal yaşama dahil olmaları için var güçleriyle çalıştıklarını ifade eden Erzurum Valisi Okay Memiş, “Bütün öğrencilerimizi pozitif bilimle buluşturup, gelecek kaygılarını en aza indirgemeye çalışıyoruz. Sadece pozitif bilimler değil elbette. Bu kadarını yeterli görmüyoruz. Aynı şekilde kültürümüzde yer alan değerler eğitimi ile de sizleri buluşturup bir kültürel kimlikle birlikte yetiştirmek istiyoruz. Bunun yanında okullarımızın hem nicelik olarak hem de nitelik olarak standartlarını yükseltmeye büyük gayret sarf ediyoruz. Özellikle şehrimizde az olan kodlama sınıflarını 100’ün üzerine çıkarmış durumdayız. Liselere Geçiş Sisteminde de (LGS) gerilerde olan sıramızı hem milli eğitim müdürlüğümüz hem de öğrencilerimizin gayreti ve velilerimizin özverisi ile üst sıralara çıkarmayı başardık. Amacımız ilk on sıraya girerek burada kalıcı olmaktır. Bu düşüncelerle; içerisinde bulunduğumuz 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle tüm sağlık camiamıza şükranlarımızı sunuyor, etkinliğin hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.
Konuşma seremonisinin ardından açılışı yapılan 53. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Erzurum Bölge Yarışması Sergisini gezen heyet, yapılan çalışmalar ve geliştirilen projeler hakkında öğrencilerden bilgi aldı.
Müracaat eden 2 bin 985 proje arasından Jüri üyeleri tarafından gerçekleştirilen ön değerlendirme sonucunda sergiye katılmaya hak kazanan 102 proje arasından Finale kalan projeler 2326 Mayıs 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan final sergisinde bölgemizi temsil edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bu da hayvan ambulansı
YEREL HABERLER Bu da hayvan ambulansı
Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Türkiye'de akredite edilen ilk 5 bölümden biri oldu
YEREL HABERLER Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Türkiye'de akredite edilen ...
Aydemir’den Kızılelma vurgusu Aydemir: ‘Dünya Cumhurbaşkanımızı takdirde yarışıyor’ Aydemir: ‘Feda destanı yazan hekimlerimize minnettarız’ Aydemir’den Hınıs ve Köprüköy tarifi Aydemir: ‘‘Muhalefet ezberi, biz eseri vurguluyoruz
YEREL HABERLER Aydemir’den Kızılelma vurgusu Aydemir: ‘Dünya ...
Şehir Hastanesi’nde yılın hekimi ve sağlık personeli seçildi
YEREL HABERLER Şehir Hastanesi’nde yılın hekimi ve sağlık personeli ...
Dadaş kızı Türkiye şampiyonu
YEREL HABERLER Dadaş kızı Türkiye şampiyonu
Ödüllü Mektup Yarışması Aziziye’de tanıtıldı Gençler İstiklal ve İstikbale mektup yazacak
YEREL HABERLER Ödüllü Mektup Yarışması Aziziye’de tanıtıldı Gençler ...
Erzurum’da buz kırma timleri iş başında
YEREL HABERLER Erzurum’da buz kırma timleri iş başında
Horasan Kaymakamı Dertlioğlu’ndan Horasan’ın Kurtuluş Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Horasan Kaymakamı Dertlioğlu’ndan Horasan’ın Kurtuluş ...
Buzun Dadaşları Play-Off’u 3. tamamladı
YEREL HABERLER Buzun Dadaşları Play-Off’u 3. tamamladı
Sağlık çalışanları Tıp Bayramını meşaleli kayak gösterisiyle kutladı
YEREL HABERLER Sağlık çalışanları Tıp Bayramını meşaleli kayak ...
Validen tayin isteyen öğretmenlere sert çıkış Erzurum Valisi Okay Memiş: “Öğretmen arkadaşlar siz dağlarda olan Kürt, Türk, Alevi ve fakir çocukları yetiştirmeyeceksiniz ne gereği var yaptığınız işin"
YEREL HABERLER Validen tayin isteyen öğretmenlere sert çıkış Erzurum ...
Öğrencilerden Acil Tıp Ana Bilim Dalı'na 14 Mart ziyareti
YEREL HABERLER Öğrencilerden Acil Tıp Ana Bilim Dalı'na 14 Mart ...
Erzurum Şehir Hastanesinde 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı
YEREL HABERLER Erzurum Şehir Hastanesinde 14 Mart Tıp Bayramı ...
Kent Konseyi, duayen gazeteci Necati Çakır’ı unutmadı
YEREL HABERLER Kent Konseyi, duayen gazeteci Necati Çakır’ı unutmadı
KYK’lı gençler masada buluştu
YEREL HABERLER KYK’lı gençler masada buluştu
Polat’tan Tıp Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Polat’tan Tıp Bayramı mesajı
AK Gençlik’ten Palandöken’de kar festivali
YEREL HABERLER AK Gençlik’ten Palandöken’de kar festivali
Olurlu Elvin ege bölgesi şampiyonu
YEREL HABERLER Olurlu Elvin ege bölgesi şampiyonu
Sağlık çalışanlarına boranili sürpriz
YEREL HABERLER Sağlık çalışanlarına boranili sürpriz
Yakutiye zabıtası marketleri denetledi
YEREL HABERLER Yakutiye zabıtası marketleri denetledi
Erzurum Tabip Odası’nın düzenlediği konferansta doktor sorunları ele alındı
YEREL HABERLER Erzurum Tabip Odası’nın düzenlediği konferansta ...
‘Ah Be Oyunlarımız’ adlı etwinning projesi öğrencilerden yoğun ilgi görüyor
YEREL HABERLER ‘Ah Be Oyunlarımız’ adlı etwinning projesi ...
Doç. Dr. Melikoğlu: Sedef hastalarından kaçmayın, bulaşıcı değil
YEREL HABERLER Doç. Dr. Melikoğlu: Sedef hastalarından kaçmayın, ...
Baro Başkanı Göğebakan; “Sizlerle gurur duyuyoruz”
YEREL HABERLER Baro Başkanı Göğebakan; “Sizlerle gurur duyuyoruz”

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.