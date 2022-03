Lise öğrencileri araştırma projeleri yarışması Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde başladı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 53. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Erzurum Bölge Yarışması Sergisinin açılışı, Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde başladı. Üç gün boyunca sürecek olan serginin ödül töreni 17 Mart 2022’de Atatürk Üniversitesi Nenehatun Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek.

Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi (KKEF) Konferans Salonunda gerçekleştirilen programın açılışına; Erzurum Valisi Okay Memiş, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, KKEF Dekanı Prof. Dr. Ufuk Şimşek, Proje Yarışmaları Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Erdal Karaduman, kurum ve kuruluş müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

12 Dalda Geliştirilen Projeler Sergileniyor

Proje yapmak ve araştırma kapasitesine sahip öğrencileri belirleyip onları özendirmek ve teşvik etmek, bilim dünyasına kazandırmak amacıyla Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından geleneksel olarak düzenlenen Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışması Sergisinin 53.sü yoğun bir katılımla gerçekleşti. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun 12 bölge olarak belirlediği ve tamamında eş zamanlı olarak başlayan bölge yarışması sergisinin Erzurum ayağını; Ardahan, Artvin, Bayburt, Erzincan, Gümüşhane, Iğdır, Kars, Rize ve Trabzon illerinin içinde bulunduğu 10 il oluştururken bu etkinliğe katılan öğrenciler; biyoloji, coğrafya, değerler eğitimi, fizik, kimya, matematik, psikoloji, sosyoloji, tarih, teknolojik tasarım, Türk dili ve edebiyatı ve yazılım olmak üzere 12 dalda projelerini sunuyor.

Öğrenciler Fikirlerini ve Hayallerini Pratik Olarak Gösterme Fırsatı Buldu

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’ın programa özel olarak gönderdiği konuşmanın okunması ile başlayan etkinlikte ilk olarak kürsüye çıkan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Proje Yarışmaları Bölge Koordinatörü ve aynı zamanda Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Erdal Karaduman, 2022 yılı proje yarışması için ülke genelinde 25 bin 95 proje başvurusunun yapıldığını, Erzurum Bölgesinden ise toplam 2 bin 985 proje başvurusunun alındığını ve bunun bölge için önemli bir rakam olduğunu belirterek konuşmasına başladı. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun kuruluş gayesine uygun olarak tüm bilim insanlarını, özellikle gençleri birçok etkinlik ve bilimsel faaliyetlerle dinamik bir şekilde desteklediğini belirten Karaduman, bu yarışma sayesinde ortaöğretim seviyesindeki binlerce öğrencinin; fikirlerini, hayallerini, ilk olarak kâğıda döküp sonradan da pratik olarak gösterme fırsatı bulabildiklerini söyledi.

Aynalı: “Bilime Meraklı Çocuklarımıza Yeni Çalışma Alanları Oluşturuyoruz”

Erzurum’un son yıllarda yapmış olduğu yatırımlar sayesinde önemli bir bilim merkezi haline geldiğini aktaran Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, bir ülkenin bilimsel atılımı gerçekleştirebilmesinin genç yaşlarda verilecek eğitimle mümkün olduğunu söyledi. Türkiye’de üç tane olan bilim merkezlerinin dördüncüsünü Bilim Erzurum ile kente kazandırdıklarına dikkat çeken Aynalı, içerisinde birçok bilimsel faaliyetin yapılmasına imkan tanıyacak bu bilim yuvası aracılığıyla 714 yaş arasındaki bilime meraklı çocukların geleceklerine önemli katkılar sağlayacağına inandıklarını belitti. Bunun bir sonraki yaş grubunu oluşturan Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasının hayırlara vesile olmasını dileyen Aynalı, tüm öğrencilere başarılar diledi.

Rektör Çomaklı: “Proje Kültürünün Yerleşmesi Noktasında Çok Önemli Adımlar Attık”

Değişen ve dönüşen dünyanın rüzgârına kapılıp savrulmaktan kurtulmanın yolunun sağlam bir kültüre ve teknolojik alt yapıya sahip olmaktan geçtiği vurgusuyla konuşmasına başlayan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, kadim kültürün sunduğu mirası günümüzün teknolojik imkânlarıyla birleştirmenin büyük önem taşıdığını belirterek: “Bu zorunluluk etrafımızı saran ateş çemberi içerisinde daha da önemli bir noktaya gelmiştir. Devletimizin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerini gerçekleştirmenin bir görev olmaktan çok bir beka meselesi olduğunu artık tam anlamıyla idrak etmemiz gerekiyor. Üniversitemizde proje kültürünün yerleşmesi noktasında çok önemli adımlar attık ve atmaya da devam edeceğiz. Bu konuda ülkemizin en önemli kurumu olan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ile çok önemli iş birliklerine imza atıyoruz” dedi.

Gençlerin dimağında proje kültürünün yerleşmesi için tertip edilen, her geçen yıl daha başarılı sonuçlar doğuran Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasının, Atatürk Üniversitesi olarak bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyduklarını aktaran Rektör Çomaklı: “Bu vesileyle bugün kıymetli projeleriyle aramızda bulunan gençlerimizi, onları proje üretmeleri konusunda destekleyen ve onlara yol gösteren öğretmenlerimizi ve idarecilerimizi en içten duygularla selamlıyorum. Bütün bu gayret ve özveri gerektiren süreci yürüten arkadaşlarımıza da teşekkürlerimi sunuyor, yapılan çalışmaların memleketimiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Vali Memiş: “Gençlerimizi Geleceğe Hazırlamak İçin Tüm İmkanları Seferber Ettik”

Devletin bütün imkanlarını seferber ederek gençlerin nitelikli bireyler olarak iş ve sosyal yaşama dahil olmaları için var güçleriyle çalıştıklarını ifade eden Erzurum Valisi Okay Memiş, “Bütün öğrencilerimizi pozitif bilimle buluşturup, gelecek kaygılarını en aza indirgemeye çalışıyoruz. Sadece pozitif bilimler değil elbette. Bu kadarını yeterli görmüyoruz. Aynı şekilde kültürümüzde yer alan değerler eğitimi ile de sizleri buluşturup bir kültürel kimlikle birlikte yetiştirmek istiyoruz. Bunun yanında okullarımızın hem nicelik olarak hem de nitelik olarak standartlarını yükseltmeye büyük gayret sarf ediyoruz. Özellikle şehrimizde az olan kodlama sınıflarını 100’ün üzerine çıkarmış durumdayız. Liselere Geçiş Sisteminde de (LGS) gerilerde olan sıramızı hem milli eğitim müdürlüğümüz hem de öğrencilerimizin gayreti ve velilerimizin özverisi ile üst sıralara çıkarmayı başardık. Amacımız ilk on sıraya girerek burada kalıcı olmaktır. Bu düşüncelerle; içerisinde bulunduğumuz 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle tüm sağlık camiamıza şükranlarımızı sunuyor, etkinliğin hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşma seremonisinin ardından açılışı yapılan 53. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Erzurum Bölge Yarışması Sergisini gezen heyet, yapılan çalışmalar ve geliştirilen projeler hakkında öğrencilerden bilgi aldı.

Müracaat eden 2 bin 985 proje arasından Jüri üyeleri tarafından gerçekleştirilen ön değerlendirme sonucunda sergiye katılmaya hak kazanan 102 proje arasından Finale kalan projeler 2326 Mayıs 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan final sergisinde bölgemizi temsil edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.