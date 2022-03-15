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MHP Erzurum İl Başkanı Karataş'tan Berat Kandili mesajı

İHA

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, Berat Kandili münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

MHP Erzurum İl Başkanı Karataş'tan Berat Kandili mesajı

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, Berat Kandili münasebetiyle bir mesaj yayımladı.
Başkan Karataş, yayımladığı masajında, Ramazan ayının habercisi, Yüce Allah’ın engin af, mağfiret ve rahmetiyle dolu mübarek Berat Kandilini bir kez daha idrak etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.
Berat Kandili’nin tüm İslam aleminin beratına, insanlığın barış ve huzuruna vesile olmasını dileyen Başkan Karataş, “Berat Kandili kardeşliğin, dostluğun, sevginin, barışın berata esas olduğu gecedir. Kandiller; ışıklarıyla sadece karanlık gecelerimizi değil, aynı zamanda manevi feyziyle de bunalan gönüllerimizi aydınlatır, zihinlerimizi berraklaştırır. Mübarek günler içerisinde farklı bir öneme sahip olan ve rahmet, bereket, feyz, mağfiret gibi tüm değerleri içerisinde barındıran Ramazan ayının habercisi olarak da bilinen Rahmet Gecesi’nde her türlü ayrılık ve ayrımcılığı, bencillik ve düşmanlığı geride bırakarak dünyaya hikmet gözüyle bakmaya çalışmalıyız. Bu gecelerin kurtuluşumuza, manevi arınmamıza ve gönül dünyamızın temizliğine vesile olmasını diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Türk İslam aleminin Berat Kandilini kutluyor, milletimizin ve tüm İslam aleminin birlik ve beraberliğine, barış ve huzuruna vesile olmasını Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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