Gıda Mühendisliği laboratuvarları yeniden dizayn edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gıda Mühendisliği laboratuvarları yeniden dizayn edildi

İHA

Gıda Mühendisliği laboratuvarları yeniden dizayn edildi

Bünyesinde bulundurduğu birçok uygulama ve araştırma merkezi ile bilime ve insanlığa fayda sağlayan Atatürk Üniversitesi, Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi ve Yeni YÖK Vizyonuna uygun laboratuvarlarıyla topluma hizmet noktasında önemli görevler üstlenmeye devam ediyor.
Bu kapsamda Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Laboratuvarlarını teknik alt yapı ve tasarım açısından yeniden dizayn eden Atatürk Üniversitesi, ulusal ve uluslararası araştırmacıların kullanabilecekleri modern analiz cihazlarının yer aldığı laboratuvarlarda eğitime, araştırmaya, bilimsel literatüre ve toplumsal katkıya dayalı faaliyetler yürütüyor. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği öğrencilerinin üniversite eğitimleri boyunca öğrendikleri teorik bilgileri pratikte de pekiştirmeleri için birçok imkânın sağlandığı Gıda Mühendisliği Laboratuvarlarında, üniversite eğitimi sonrasında da öğrencilerin ihtiyacı olan pratik bilgiler laboratuvar olanaklarıyla destekleniyor. Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’nın destekleriyle yeniden dizayn edilen ve “Gıda Mühendisliği Laboratuvarları Tüm Araştırmacıların Hizmetindedir” sloganıyla yola çıkan laboratuvarlarda süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri, meyvesebze ve ürünleri, tahıl ve ürünleri analizleri ile gıdaya yönelik mikrobiyolojik analizler yapılıyor.
Rektör Çomaklı: “Laboratuvarlar Son Sistem Teknolojilerle Donatıldı”
Yenilenen yüzüyle Atatürk Üniversitesinin marka birimleri arasına giren laboratuvarlar hakkında bilgi paylaşımında bulunan Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, insan yaşamının temel ihtiyacı olan gıda maddelerinin analizine yönelik çalışmaların yapıldığı Gıda Mühendisliği Laboratuvarlarının, topluma katkı misyonunun yerine getirilmesi açısından önemli bir konumda olduğunu söyledi. Gıda Mühendisliği Bölümünde, mühendislik alanında edinilen kurumsal ve uygulamalı bilgilerin, temel bilimler ile harmanlanarak kararlar alındığına ve uygulandığına değinen Rektör Çomaklı bu doğrultuda; ekonomi, çevre, sürdürülebilirlik, sağlık ve etik konular göz önünde bulundurularak sağlıklı ve kaliteli yaşama yönelik yeni gıda ürünleri ve üretim sistemlerinin tasarlanarak hayata geçirildiğine vurgu yaparak, laboratuvarların bu vizyon doğrultusunda son sistem teknolojilerle donatıldığını ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

MHP Erzurum İl Başkanı Karataş'tan Berat Kandili mesajı
YEREL HABERLER MHP Erzurum İl Başkanı Karataş'tan Berat Kandili ...
TBMM 23 Nisan "Mahallede Maç Var" futbol turnuvasında grup karşılaşmaları başlıyor
YEREL HABERLER TBMM 23 Nisan "Mahallede Maç Var" futbol turnuvasında ...
Türkiye’nin uçan kızları
YEREL HABERLER Türkiye’nin uçan kızları
Bu da hayvan ambulansı
YEREL HABERLER Bu da hayvan ambulansı
Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Türkiye'de akredite edilen ilk 5 bölümden biri oldu
YEREL HABERLER Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Türkiye'de akredite edilen ...
Lise öğrencileri araştırma projeleri yarışması Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde başladı
YEREL HABERLER Lise öğrencileri araştırma projeleri yarışması ...
Aydemir’den Kızılelma vurgusu Aydemir: ‘Dünya Cumhurbaşkanımızı takdirde yarışıyor’ Aydemir: ‘Feda destanı yazan hekimlerimize minnettarız’ Aydemir’den Hınıs ve Köprüköy tarifi Aydemir: ‘‘Muhalefet ezberi, biz eseri vurguluyoruz
YEREL HABERLER Aydemir’den Kızılelma vurgusu Aydemir: ‘Dünya ...
Şehir Hastanesi’nde yılın hekimi ve sağlık personeli seçildi
YEREL HABERLER Şehir Hastanesi’nde yılın hekimi ve sağlık personeli ...
Dadaş kızı Türkiye şampiyonu
YEREL HABERLER Dadaş kızı Türkiye şampiyonu
Ödüllü Mektup Yarışması Aziziye’de tanıtıldı Gençler İstiklal ve İstikbale mektup yazacak
YEREL HABERLER Ödüllü Mektup Yarışması Aziziye’de tanıtıldı Gençler ...
Erzurum’da buz kırma timleri iş başında
YEREL HABERLER Erzurum’da buz kırma timleri iş başında
Horasan Kaymakamı Dertlioğlu’ndan Horasan’ın Kurtuluş Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Horasan Kaymakamı Dertlioğlu’ndan Horasan’ın Kurtuluş ...
Buzun Dadaşları Play-Off’u 3. tamamladı
YEREL HABERLER Buzun Dadaşları Play-Off’u 3. tamamladı
Sağlık çalışanları Tıp Bayramını meşaleli kayak gösterisiyle kutladı
YEREL HABERLER Sağlık çalışanları Tıp Bayramını meşaleli kayak ...
Validen tayin isteyen öğretmenlere sert çıkış Erzurum Valisi Okay Memiş: “Öğretmen arkadaşlar siz dağlarda olan Kürt, Türk, Alevi ve fakir çocukları yetiştirmeyeceksiniz ne gereği var yaptığınız işin"
YEREL HABERLER Validen tayin isteyen öğretmenlere sert çıkış Erzurum ...
Öğrencilerden Acil Tıp Ana Bilim Dalı'na 14 Mart ziyareti
YEREL HABERLER Öğrencilerden Acil Tıp Ana Bilim Dalı'na 14 Mart ...
Erzurum Şehir Hastanesinde 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı
YEREL HABERLER Erzurum Şehir Hastanesinde 14 Mart Tıp Bayramı ...
Kent Konseyi, duayen gazeteci Necati Çakır’ı unutmadı
YEREL HABERLER Kent Konseyi, duayen gazeteci Necati Çakır’ı unutmadı
KYK’lı gençler masada buluştu
YEREL HABERLER KYK’lı gençler masada buluştu
Polat’tan Tıp Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Polat’tan Tıp Bayramı mesajı
AK Gençlik’ten Palandöken’de kar festivali
YEREL HABERLER AK Gençlik’ten Palandöken’de kar festivali
Olurlu Elvin ege bölgesi şampiyonu
YEREL HABERLER Olurlu Elvin ege bölgesi şampiyonu
Sağlık çalışanlarına boranili sürpriz
YEREL HABERLER Sağlık çalışanlarına boranili sürpriz
Yakutiye zabıtası marketleri denetledi
YEREL HABERLER Yakutiye zabıtası marketleri denetledi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.