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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Aydın’dan kurtuluş mesajı

İHA

Horasan Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın, Horasan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. Yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Başkan Aydın, "Bugün 16 Mart Bu topraklar üzerinde kirli hesaplar yapan, emperyalist güçlere unutamayacakları bir dersi verdiğimiz gündür. Bugün Horasan'ımızın gurur günüdür. Bugün Horasanımızın Bayramıdır. Bayramımız kutlu olsun" dedi.

Başkan Aydın’dan kurtuluş mesajı

Horasan Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın, Horasan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. Yıldönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Başkan Aydın, “Bugün 16 Mart Bu topraklar üzerinde kirli hesaplar yapan, emperyalist güçlere unutamayacakları bir dersi verdiğimiz gündür. Bugün Horasan’ımızın gurur günüdür. Bugün Horasanımızın Bayramıdır. Bayramımız kutlu olsun” dedi.
Başkan Aydın mesajında şunları kaydetti;
“Mensubu olmaktan gurur duyduğumuz milletimizin destanlarla dolu bir tarihi vardır. Kurtuluş günlerimiz işte böyle bir tarihin ürünüdür. Bizler bugün burada sıradan bir kutlama yapmak için değil, 104 yıl önce bu vatan için nasıl can verildiyse bu günde aynı kararlılık ve inançta olduğumuzu göstermek için toplandık. Bugün, Samsun’da yakılan özgürlük ateşinin, Erzurum’da, Amasya’da, Sivas’ta ve karış karış tüm Anadolu’da tutuştuğu, ’’ölürsem şehit, kalırsam gazi ‘’diyenlerin, yola çıktıkları gündür.
Bugün, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde başlatılan Kurtuluş mücadelesinde esareti, tarihin hiçbir döneminde kabul etmeyen karakteri yüksek Türk milletinin Horasan'da ateşle imtihan olduğu gündür. Bundan 104 yıl önce bu topraklarda gezen düşman, milletimizin üstün mücadelesi sayesinde arkasına bakmadan kaçmıştır. Şu anda toprak diyerek üzerine bastığımız bu yerlerde, sayısız vatan evladımız şehit olmuştur. 16 MART 1918 yıllarında yaşanılanlar bu toprakların kolay vatan olmadığının en açık kanıtıdır. Vatanımız için yazılan kahramanlık destanını unutturmamak, gelecek nesillere taşımak hepimizin görevidir. Atalarımızın canı pahasına bize emanet ettiği bu topraklarda bizler 104 yıldır, huzur ve güven içinde yaşıyorsak bunu elbette atalarımıza ve isimsiz kahramanlarımıza borçluyuz. Tüm Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun. Biz onların, bedelini canlarıyla ödediği bu güzel ilçede huzur içinde yaşıyoruz. Bu doğrultuda bize düşen görev, bize emanet edilen bu vatanı koruyup, gelecek nesillere bırakmaktır. Bu nedenle 104 yıl önce vatan müdafaası için birleşen yüreklerimiz, bugün de aynı sevdayla, aynı ruhla, aynı inanç ve kararlılıkla, cumhuriyetimizi ve demokrasimizi yüceltmek için çarpmaktadır.
Kurtuluş Savaşı’nda tarihin en zor dönemlerinden birini yaşayan milletimiz, örnek bir özgürlük destanına imza atarak ülkemizin her köşesinde şanlı bayrağımızı dalgalandırmıştır. Ne mutlu ki, milli mücadelenin başarıya ulaşmasıyla, Anadolu’nun her karış toprağı gibi, Horasan’da 16 Mart 1918 tarihinde özgürlüğüne kavuşmuştur. Kurtuluş destanının üzerinden geçen 104 yılda ilçemiz küllerinden yeniden doğdu. Horasanlı, sahip olduğu kültürel değerleri, doğal güzellikleri ve ekonomik potansiyeli ile ülkemizin öncü ilçeleri arasına girmeyi başarmıştır. Saruhanlı, fedakâr ve çalışkan insanlarıyla bu öncü rolünü sürdürecek, ülke kalkınmasına, birliğine ve dirliğine olan katkısını daha da artıracaktır. Değerli hemşerilerim, Geçmişimizden aldığımız güçle, geleceğe doğru emin adımlarla ilerliyoruz. 104 yıl önce, topla tüfekle canımızı ortaya koyarak verdiğimiz bağımsızlık mücadelesini bugün; ilimde, bilimde, teknikte Türk milletine yakışır şekilde vermeliyiz. Sevdamızın adı Horasan'dır Sevdamızın adı Türkiye’dir. 104 yıl önce Mustafa Kemal ve silah arkadaşları ve milletimiz namusumuzu çiğnetmedi biz de çiğnetmeyeceğiz. 104 yıl önce tarihin dilinden düşmeyecek bir destan yazan Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü; silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi rahmetle minnetle anıyor, ülkemizin dört bir yanında hainlerle mücadele eden kahraman vatan evlatlarımıza yüce Allahtan güç kuvvet diliyor, halkımızın bu mutlu gününü büyük bir gururla kutluyor, tüm hemşerilerimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”

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