Rektör Çomaklı, Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile bir araya geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rektör Çomaklı, Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile bir araya geldi

İHA

Rektör Çomaklı, Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile bir araya geldi

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, üniversitenin ek bütçe görüşmelerini gerçekleştirmek üzere Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel'i ziyaret etti. Ziyarette Rektör Çomaklı, Başkan Şenel'e Atatürk Üniversitesinin 20202024 Stratejik Planı içerisinde yer alan yatırım projeleri hakkında bilgi verdi ve devam eden yatırımlar için desteklerini talep etti.
Rektör Çomaklı: “Üniversitemizin Geleceğine Yönelik Yatırımlarımız Devam Ediyor”
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı ve aynı zamanda YÖK Üyesi Şenel’i makamında ziyaret ederek üniversitenin genel durumu ve gelişimi hakkında bilgi paylaşımında bulunan Rektör Çomaklı, sürdürülen çalışmalar ve yapılması planlanan diğer projeler için taleplerini anlattı Yüksek bütçeli ve bölge kalkınmasına katma değer sağlayacak çalışmalar gerçekleştirdiklerini aktaran Rektör Çomaklı, ziyaret kapsamında şu ifadeleri kullandı: “Doğu Anadolu Gözlemevi başta olmak üzere, araştırma merkezlerine sağlanan kaynaklar ve ilçelerde bulunan birimlere yönelik yapılan yatırımlar Atatürk Üniversitesinin sınırlarının ötesinde bir misyona sahip olduğunu gösteriyor. Böylesine geniş bir coğrafyada hizmet veren ve sadece kentin değil bulunduğu bölgenin de lokomotifi konumunda olan üniversitemizin devam eden projeleri için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Şenel’i hem istişarede bulunmak hem de desteklerini almak üzere ziyaret ettik. Üniversitemizin yatırım programlarına yönelik destekleri için Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, göstermiş olduğu yakın ilgiden ve misafirperverliğinden dolayı İbrahim Şenel ile ziyaretimizde bizlere eşlik eden ve desteğini daima yanımızda hissettiğimiz Erzurum Milletvekilimiz İbrahim Aydemir’e, ayrıca şehrimizin tüm idari ve bürokrasi erkânına teşekkür ediyorum.”
Aydemir: “Projeler, Akademik ve Toplumsal Kalkınmaya İvme Kazandıracak”
Atatürk Üniversitesinin üniversite kuran üniversite unvanına sahip olmasının bölgesindeki önemin bir nişanesi olduğunu ifade eden AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir ise fakültelerinde verilen kaliteli eğitim neticesinde mezunlarının ülkenin çeşitli ve önemli sektörlerinde görev aldığını belirterek, girmiş olduğu yapılanma sürecini Araştırma Üniversitesi unvanı ile taçlandırdığını söyledi. Devam eden çalışmaların bölgesi için kritik öneme sahip olduğunu aktaran Aydemir: “Tamamlandığı takdirde akademik ve toplumsal kalkınmaya ivme kazandıracak projelerin hayata geçirilmesine yönelik göstermiş oldukları desteklerden dolayı Cumhurbaşkanımız nezdinde Strateji ve Bütçe Başkanlı İbrahim Şenel’e teşekkür ediyor, atılan adımların ve yapılan hizmetlerin hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadeleriyle sözlerini tamamladı.
Başkan Şenel: “Atatürk Üniversitesinin Stratejik Plan Hedeflerini ve Gelişim Süreçlerini Yakından Takip Ediyoruz”
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Milletvekili İbrahim Aydemir ile Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı’ya teşekkür eden Başkan Şenel, Atatürk Üniversitesinin ülke yükseköğretimi açısından önemli bir yerde olduğunu, yakın zamanda Araştırma Üniversitesi unvanı ile de bu önemin giderek arttığını belirterek bu doğrultuda yatırımları, stratejik plan hedeflerini ve gelişim süreçlerini yakından takip ettiklerini söyledi. Dijital dönüşümünü gerçekleştiren ve varlık yönetimini başarılı bir şekilde yürüten Atatürk Üniversitesinin kurumsal bir şekilde yatırım planlamasını gerçekleştirdiğini ve bu doğrultuda planlanan çalışmaların önümüzdeki yatırım programlarına alınması için gerekli desteğin sağlanacağı müjdesini verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yakutiye Belediyesi, personellerine sağlık taraması yaptırdı
YEREL HABERLER Yakutiye Belediyesi, personellerine sağlık taraması ...
Gergit: “Ersander’in amacı kurtuluş sevincini yaşatmak”
YEREL HABERLER Gergit: “Ersander’in amacı kurtuluş sevincini ...
BB Erzurumspor, Yılport Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER BB Erzurumspor, Yılport Samsunspor maçı ...
KAAN Projesi ile 2 bin 752 kişiye eğitim verildi
YEREL HABERLER KAAN Projesi ile 2 bin 752 kişiye eğitim verildi
MHP Erzurum İl Başkanı Karataş'tan Berat Kandili mesajı
YEREL HABERLER MHP Erzurum İl Başkanı Karataş'tan Berat Kandili ...
Başkan Aydın’dan kurtuluş mesajı
YEREL HABERLER Başkan Aydın’dan kurtuluş mesajı
Gıda Mühendisliği laboratuvarları yeniden dizayn edildi
YEREL HABERLER Gıda Mühendisliği laboratuvarları yeniden dizayn ...
MHP Erzurum İl Başkanı Karataş'tan Berat Kandili mesajı
YEREL HABERLER MHP Erzurum İl Başkanı Karataş'tan Berat Kandili ...
TBMM 23 Nisan "Mahallede Maç Var" futbol turnuvasında grup karşılaşmaları başlıyor
YEREL HABERLER TBMM 23 Nisan "Mahallede Maç Var" futbol turnuvasında ...
Türkiye’nin uçan kızları
YEREL HABERLER Türkiye’nin uçan kızları
Bu da hayvan ambulansı
YEREL HABERLER Bu da hayvan ambulansı
Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Türkiye'de akredite edilen ilk 5 bölümden biri oldu
YEREL HABERLER Peyzaj Mimarlığı Bölümü, Türkiye'de akredite edilen ...
Lise öğrencileri araştırma projeleri yarışması Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde başladı
YEREL HABERLER Lise öğrencileri araştırma projeleri yarışması ...
Aydemir’den Kızılelma vurgusu Aydemir: ‘Dünya Cumhurbaşkanımızı takdirde yarışıyor’ Aydemir: ‘Feda destanı yazan hekimlerimize minnettarız’ Aydemir’den Hınıs ve Köprüköy tarifi Aydemir: ‘‘Muhalefet ezberi, biz eseri vurguluyoruz
YEREL HABERLER Aydemir’den Kızılelma vurgusu Aydemir: ‘Dünya ...
Şehir Hastanesi’nde yılın hekimi ve sağlık personeli seçildi
YEREL HABERLER Şehir Hastanesi’nde yılın hekimi ve sağlık personeli ...
Dadaş kızı Türkiye şampiyonu
YEREL HABERLER Dadaş kızı Türkiye şampiyonu
Ödüllü Mektup Yarışması Aziziye’de tanıtıldı Gençler İstiklal ve İstikbale mektup yazacak
YEREL HABERLER Ödüllü Mektup Yarışması Aziziye’de tanıtıldı Gençler ...
Erzurum’da buz kırma timleri iş başında
YEREL HABERLER Erzurum’da buz kırma timleri iş başında
Horasan Kaymakamı Dertlioğlu’ndan Horasan’ın Kurtuluş Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Horasan Kaymakamı Dertlioğlu’ndan Horasan’ın Kurtuluş ...
Buzun Dadaşları Play-Off’u 3. tamamladı
YEREL HABERLER Buzun Dadaşları Play-Off’u 3. tamamladı
Sağlık çalışanları Tıp Bayramını meşaleli kayak gösterisiyle kutladı
YEREL HABERLER Sağlık çalışanları Tıp Bayramını meşaleli kayak ...
Validen tayin isteyen öğretmenlere sert çıkış Erzurum Valisi Okay Memiş: “Öğretmen arkadaşlar siz dağlarda olan Kürt, Türk, Alevi ve fakir çocukları yetiştirmeyeceksiniz ne gereği var yaptığınız işin"
YEREL HABERLER Validen tayin isteyen öğretmenlere sert çıkış Erzurum ...
Öğrencilerden Acil Tıp Ana Bilim Dalı'na 14 Mart ziyareti
YEREL HABERLER Öğrencilerden Acil Tıp Ana Bilim Dalı'na 14 Mart ...
Erzurum Şehir Hastanesinde 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı
YEREL HABERLER Erzurum Şehir Hastanesinde 14 Mart Tıp Bayramı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.