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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kar üstünde voleybol nefesleri kesiyor

İHA

Erzurum'da Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunca (TÜSF) düzenlenen kar voleybolu nefesleri kesiyor. Sıfırın altında 10 derecede yapılan turnuvanın final etabında sporcular madalya için kıyasıya mücadele veriyor.

Kar üstünde voleybol nefesleri kesiyor

Erzurum’da Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunca (TÜSF) düzenlenen kar voleybolu nefesleri kesiyor. Sıfırın altında 10 derecede yapılan turnuvanın final etabında sporcular madalya için kıyasıya mücadele veriyor.
Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunca (TÜSF) 80 üniversitenin katılımıyla Erzurum Palandöken’de düzenlenen Kar Voleybolu, Kayakla Atlama, Kızak, Snowboard ve Alp Disiplini Türkiye Şampiyonası final gününde devam ediyor.
500’e yakın sporcunun katıldığı turnuvalarda en fazla ilgiyi ise eksi 10 derece kar üzerinde yapılan voleybol turnuvası çekiyor. 20’e yakın üniversitenin katıldığı kar voleybolunda sporcular rakipleri ve soğuk havayla mücadele ediyor.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Voleybol Federasyonu Erzurum Temsilcisi Aytekin Gültekin soğuk havaya rağmen iyi bir turnuva süreci geçirdiklerini ifade ederek, "Kar voleybolu heyecanıyla devam ediyor. Organizasyonumuzun son günündeyiz. Sporcularımız hem yarıştılar, hem eğlendiler. Diğer şehirden gelen öğrencilerimiz Palandöken’in güzelliklerini yaşatmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu yıl 10 erkek 11 kadın takımı voleybol turnuvasına katıldı. Bu yıl mart ayı baya bir soğuk geçiyor. Hem sporcular hem hakemler adına soğuk yorucu olabiliyor” dedi.
Nefeslerin kesildiği turnuvada madalya alan takımlar ve sporcular bugün yapılacak final maçıyla belirlenecek.

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