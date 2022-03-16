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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurum’da Türkiye Üniversiteler Kick Boks Şampiyonası heyecanı

İHA

Erzurum’da Türkiye Üniversiteler Kick Boks Şampiyonası heyecanı

Türkiye Üniversiteler Kick Boks Şampiyonası 1518 Mart 2022 tarihleri arasında Erzurum’da gerçekleşiyor..
Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesi'nin ortaklaşa organize ettiği Türkiye Üniversiteler Kick Boks Şampiyonası, Erzurum Teknik Üniversitesi Spor Salonu'nda yapılan müsabakalar ile başladı. 4 gün sürecek olan şampiyonaya 112 üniversiteden 600 sporcu katılım sağlıyor.
Üniversiteler Kick Boks Türkiye Şampiyonası'nda sporcular 4 kategoride yarışacak. Şampiyonada sporcular K1, Ful Kontak, Point ve Kchk Layt dallarında dereceye girmek için yoğun mücadele veriyor. Şampiyona sonunda dereceye giren ferdi ve takımlara kupa ve madalyaları verilecek.
Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Temsilcisi Doç. Dr. Mustafa Karadağ şampiyona ile ilgili İHA’ya yaptığı açıklamada "Türkiye Üniversiteler Federasyonu faaliyet programında yer alan Türkiye Üniversiteler Kick Boks Şampiyonası, yiğitlerin harman olduğu Dadaşlar diyarı Erzurum’dayız. Erzurum Teknik Üniversitesi Spor Salonu'nda başlayan müsabakalar 4 gün sürecek 1518 Mart 2022 tarihleri arasında maçlara devam edilecek. Şampiyonada sporcular 4 kategoride yarışacaklardır. Bu kategoriler sporcular K1, ful Kontak, Point ve Kchk Layt branşlarında yarışacaklardır. Türkiye Şampiyonasına 112 üniversite ve 600 sporcu katılım sağlıyor. Kick Boks Federasyonun organize ettiği maçlarda federasyon yetkililerine de teşekkür ederiz. Organizasyonu kazasız belasız bir aksaklık olmadan tamamlamaya çalışacağız" dedi.

Kadın hakemler göz dolduruyor
Öte yandan Kick Boks maçlarında kadın hakemler başarılı performansları ile göz dolduruyor. Müsabakalara erkekler kadar kadınlar da ilgi gösteriyor.
Kadın hakemler arasında Kick Boks hakemliği ve antrenörlük de yapan Erzurum bölgesinden Sibel Piroğlu da bulunuyor. 13 yıldır bu sporun içinde bulunan Sibel Piroğlu, müsabakalarla ilgili şunları söyledi:
"Aktif olarak hem hakemlik hem de antrenörlük yapıyorum. Erzurum’un bu branştaki ilk kadın hakemlerindenim. Aktif olarak kadınlarımız hakem ve antrenörlük, aynı zamanda da müsabık sporcu olarak bulunuyorlar. Böyle bir spor yapmaktan gurur duyuyorum. Bu spor görüldüğü gibi kolay spor değil. Hem savunma ve hem de dövüş sporu olduğu içindir ki kolay değil. Dışarıdan bakıldığı zaman belki zor görülebilir ama sporu bizler severek yapıyoruz. İl içerisinden ve il dışından gelen tüm misafirlere de başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

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