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Aydemir’den Milli duruş vurgusu Aydemir Seçim Yasası teklifini değerlendirdi Aydemir Cumhurbaşkanının verdiği müjdeleri paylaştı Aydemir İBB’ye Palandöken Belediyesini örnek alın çağrısı Aydemir’den TTB’ye: ‘Türk kelimesi onlara haram’ olsun’

İHA

Aydemir’den Milli duruş vurgusu Aydemir Seçim Yasası teklifini değerlendirdi Aydemir Cumhurbaşkanının verdiği müjdeleri paylaştı Aydemir İBB’ye Palandöken Belediyesini örnek alın çağrısı Aydemir’den TTB’ye: ‘Türk kelimesi onlara haram’ olsun’

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir TBMM’de gerçekleştirdiği basın toplantısında, Milli duruşun önemine vurgu yaptı, CHP Genel Başkanının Diyarbakır ziyaretinde yaşananları kınadı, Türk Tabipler Birliğinin yaklaşımına sert tepki göstererek, ‘Türk kelimesi onlara haram’ olsun’ dedi.
Terörle Etkin Mücadele
Türkiye’nin törele kararlı ve etkin bir mücadele yürüttüğü, Bölücü hainlerin soluklarının kesildiğini belirten Milletvekili Aydemir, Diyarbakır gezisinde CHP Genel Başkanının gerçekleştirdiği etkinliğe katılan bir teröristin sözlerine tepki vermemesini sert dille kınadı.
‘Teşekkür ediyoruz’
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye partisinin Grup toplantısında verdiği mesajlardan ötürü teşekkür eden Milletvekili Aydemir, Bahçeli’nin milli duruş ve kıvamı ortaya koyduğunu belirterek, ‘Sayın Bahçeli’nin aktarım ve anlatımı millet yüreğini ferahlatır nitelikteydi. Kendisine minnettarlığımızı kaydediyor, teşekkür ediyoruz. ‘ dedi.
Aydemir’den TTB’ye Sert Tepki
Basın toplantısında TTB’nin gayri milli yaklaşımını sorgulayan Milletvekili Aydemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Hekimler ve Sağlık çalışanları için verdiği 5 müjdeyi paylaştı. Aydemir, AK Parti’nin sağlık yaklaşımını aktararak, Sağlıkta değişim ve dönüşüm eksenli Sağlık Reformunu hatırlattı.
‘Erzurum belediyeleri kar yere düşmeden mücadele veriyor’
Kış mevsimi dolayısıyla İBB başta olarak muhalefet partileri yönetimindeki Belediyelerin beceriksizliğine dikkat çeken, bu belediyelerin halkın yaşamını zorlaştırdığını ifade eden Milletvekili Aydemir, Erzurum Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin kar daha yere düşmeden çalışma başlattıklarını, muhalefetin bunu örnek alması gerektiğini vurguladı.
Palandöken Belediyesinin Eser Siyaseti
Erzurum Palandöken Belediyesinin izlediği eser siyaseti ve yatırım odaklanmasını ifade eden Milletvekili Aydemir, Başkan Sunar idaresindeki Belediyenin sosyal belediyecilikten kentsel dönüşüme, Millet Bahçe ve Konaklarından Taziye evlerine, Bilgi ve Kültür Merkezlerinden meslek edindirme kurslarına kadar hayata geçirdiği yatırımları aktardı ve ‘Muhalefet Palandöken Belediyemizi örnek alsın’ dedi.
Seçim Yasası Teklifi
Aydemir, AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan Milletvekili Seçimi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni değerlendirdi, Seçim Kanunu teklifinin yasalaşmasından sonra daha berrak bir siyasi zeminin oluşacağını söyledi.
Aydemir’den Kılıçdaroğlu’na Tepki
Basın toplantısında Kılıçdaroğlu’nun Diyarbakır gezisinde yaşanan olaylara dikkat çeken Milletvekili Aydemir, ‘CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Diyarbakır gezisinde etkinliğe katılan teröristin ifadelerine sükut etmesini anlaşılır gibi değildir. Bizim Suriye’de vermiş olduğumuz. PYD’ye karşı mücadele millet mücadelesidir. Milletin huzurunun kesintisiz devam için bir gayret sarf ediyoruz. Terörist yapıları bütünüyle yok etmek için tarihi bir mücadele ve duruş kaydediyoruz. Kılıçdaroğlu’nun yanındaki şahıs sanki bir kıyım yapılıyormuş gibi bir ifade kullandı. Neyi beklerdik? Kılıçdaroğlu’ndan buna tepki vermesini beklerdik. Bu bir rezalet haldir. Bu ülkeyi yönetmeye talip olan birisinin bu derece düşük bir hale sessiz kalması bütün milleti can evinden vurmuştur. Bu sükutu bizde millet adına telin ediyoruz.’ dedi.
Batının İkiyüzlülüğü
Milletvekili Aydemir, Türkiye’nin bölgesi ve insanlık için barış ve huzurun tesisi adına gerçekleştirdiği atılımların Dünyada geniş yankı ve takdir bulduğuna işaret etti. Batının ikiyüzlü olduğuna vurgu yapan Aydemir, Karabağ’ın özgürlüğü için İHA ve SİHAların kullanılmasına tepki veren Batının, aynı araçların Ukrayna’nın savunması için kullanılmasına övgü yağdırdığını, Batının samimi olmadığını söyledi.
Aydemir: Türk ifadesi onlara haram olsun’
Tabipler Birliğinin yaklaşımına sert tepki veren Milletvekili Aydemir, ‘Türk ifadesi onlara haram olsun, zehir olsun. Kaç defa söyledik, ‘Türk lafzını kullanmamaları lazım. Çünkü Türk düşmanı bunlar. Ne yapıyorlar şu zaman diliminde hekimler grev yapıyorlar. Hastalara bakmıyorlar. Balıkesir’den bir hadise yansıdı. Bir anestezi uzmanı ameliyata girmiyor. Grevdeyim diyor. Başhekimin tüm gayretlerine, ameliyata girmesi için gösterdiği çabaya rağmen ameliyata girmiyor. Biz, ‘hekimlerimiz başımızın tacı’ diyoruz. Bunu doktorlarımız için söylüyoruz. Gerçek doktorlar için söylüyoruz, yeminine sadık doktorlarımız için söylüyoruz. Türk Tabipler Birliği etrafına konuşlanmış siyaset düşünenler, ülkemiz aşağılara düşsün, dünya efkarında itibarı azalsın diye gayret sarf edenler bizim gözümüzde doktor değillerdir. ‘ vurgusunu paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Verdiği 5 Müjde
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 14 Martta Hekimler ve sağlık çalışanlarına verdiği 5 müjdeyi hatırlatan Milletvekili Aydemir, ‘Biz gerçek hekimlerimizin sorunlarına çare üretmenin peşindeyiz. Sağlık çalışanlarına karşı yapılan şiddeti önleyici tedbirler almak peşindeyiz. Hekimlerimizin haklarını iyileştirmek peşindeyiz. Çünkü Sağlık çalışanları bizim bir yüksek değerimizi ifade ediyor. Ama öbür yanda Tabipler Birliği kışkırtıyor insanları. Niye? Doktorlarımıza yönelik çaba, gayret ve düzenlemelerle oluşan zemin bozulsun diye. Gayretleri bu. Burada CHP Genel Başkanının yapması gereken Tabipler Birliğinin bu yaklaşımına tepki vermesidir. Ama tam tersi teşvik ediyorlar. ‘ dedi.
Talat Paşa’ya Vefa
Türk Tarihinin bayrak isimlerinden Talat Paşa’nın 15 Mart 1921’de Berlin’de uğradığı suikast sonucu şehit düştüğü, Ermeni örgütlerince işlenen bu menfur cinayetin Türk Milleti indinde derin bir nefretle karşılandığını belirten Milletvekili Aydemir, Ermeni çetelerine karşı tarihi ve destansı bir mücadele veren Talat Paşa’nın millet yüreğinde yaşadığını, rahmet ve minnetle anıldığını söyledi.
‘Talat paşa tarihimizin bayrak isimlerinden’
1921’de Doğu Anadolu Bölgesinde, Erzurum’da ermeni mezaliminin yaşandığı yerlerde Talat Paşa’nın onlara karşı verdiği mücadeleyle Bayrak bir isim olarak kabul gördüğünün altını çizen Milletvekili Aydemir, ‘Erzurum’da o zamanlarda doğan erkek çocuklarının ismi Talat’tır, Enver’dir, Nuri’dir. Bu onların ermeni çetelerine karşı yaptıkları destansı mücadeleye karşılık bir minnettarlık yaklaşımıdır.
O mücadele verilmeseydi Ermeni Çeteleri, Erzurum’da, Van’da Kars’ta bir tane Müslüman bırakmazlardı. Ermeni çeteleri asıl katliamı Kürtlere yönelik yaptılar. Şimdi sureti haktan gözüküyorlar. PKKlıları sütre yapmışlar, onların arkasından bize yöneliyorlar. Kürt insanı imanlı insan. Gidin Kürt büyüklerimize, onların anlattıklarını dinleyin. Ermenilerin ne denli benzeri olmayan katliamlar yaptıklarını anlatacaklardır. İşte buna mani olan Talat Paşa’dan intikam almak için onu şehit ettiler Ermeni çeteleri. Bunlar öyle imansız, öyle kitapsız, öyle vicdansız bir yapı. Bu gerçekleri unutmamalıyız, unutturmamalıyız’ diye konuştu.
‘İBB Erzurum belediyelerini örnek almalı’
Erzurum’da Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin karla verdiği mücadeleye değinen Milletvekili Aydemir, bu çalışmalar için yerel yönetim bütçelerinin önemli bir kısmının ayrıldığını, belediyelerin kar yere düşmeden temizlik çalışması gerçekleştirdiğini belirterek, İstanbul’da ise yaşanan kar yağışı sonrasındaki İBB’nin ortaya koyduğu beceriksizliğine dikkat çekti.
Erzurum Belediyelerinin Karla Mücadelesi
Karla mücadelenin hem meşakkatli hem de külfetli olduğunu belirten Milletvekili Aydemir, Erzurum’da belediyelerin birkaç yatırım tutarındaki gelirlerini karla mücadeleye ayırdığına, bu hassasiyetin insanların yaşamını kolaylaştırmak adına yapıldığını belirtti. Milletvekili Aydemir, ‘O yüzden, AK Belediyecilik modelini uygulayan Belediyelerimizin olağanüstü çaba ve gayretlerinden dolayı Erzurum’da kar külfet değil nimet olarak algılanmaktadır. Vatandaş memnuniyeti doruk noktadadır.‘ diye konuştu.
Yerel Yönetimlere Adil Yaklaşım
Hükümetin parti ayırmaksızın tüm yerel yönetimlere destek verdiğini kaydeden Milletvekili Aydemir, Erzurum’da MHP yönetimindeki belediyelerin de halkın huzuru için önemli hizmetler ortaya koyduklarını kaydetti. Aydemir, Muhalefet partileri yönetimindeki Belediyelerin karla mücadelede sınıfta kaldığını, Cumhur ittifakı partileri yönetimindeki Belediyelerin ise yerel yönetimde hüsnü kabul gören ve takdirle karşılanan hizmetler gerçekleştirdiğini belirtti.
Aydemir Palandöken’i Gündeme Taşıdı
Basın toplantısında Palandöken Belediyesi özel bir süre ayıran Milletvekili Aydemir, bu belediye yatırım ve çalışmalarının muhalefet belediyelerince örnek alınması gerektiğine işaret ederek, ‘Palandöken Belediyemiz sosyal belediyecilik, şehirleşme adına Belediyecilikte bir örnek ve model oluşturuyor. Yakutiye, Aziziye Belediyelerimiz, diğer ilçe Belediyelerimiz gibi. Bir yandan rutini aşan Belediyecilik hizmetleri verilirken, diğer yandan istihdam oluşturan yatırımlar gerçekleştiriliyor. Yenilenebilir enerji yatırımlarından Bilişim yatırımlarına kadar halkın yaşam kalitesini artıran, gençlere ufuk oluşturan hizmetler hayata geçiriliyor. ‘ dedi.
Aydemir Seçim Yasası Teklifini Değerlendirdi
Basın toplantısında Seçim Yasasını değerlendiren Milletvekili aydemir, kendilerine yıllarca, "Seçim barajı yüksek" denildiğini anımsatan Aydemir, ülke seçim barajının yüzde 7'ye indiğini belirtti.
"Sabahleyin kalkıp bir parti kurayım, ittifakın bir yerine eklemleneyim" yaklaşımı sergilendiğini anlatan Aydemir, "Bu durumun önüne geçilecek; dertleri, sıkıntıları bu. Siyasi zemin berrak olsun, temiz olsun istemiyorlar. Muhalefetin, orada hercümerç yaşansın diye bir gayreti var. Biz tam tersini yapıyoruz." diye konuştu.
Seçim Kanunu teklifinde, Cumhur İttifakı'nın lehine, muhalefetin aleyhine bir düzenleme bulunmadığını anlatan Aydemir, "Millete gideceğiz, millet nasıl bir yaklaşım sergilerse alıp başımızın üstüne koyacağız. Açıklanan maddeler de bunu içeriyor. Dolayısıyla muhalefet, gelen her kanun teklifine yalanla yanlışla, sırf karşı çıkabilmek için iftirayla yöneldiği gibi bu defa da aynı şeyleri yapıyor ama milletimiz görüyor. İnşallah Seçim Kanunu teklifi yasalaştıktan sonra çok daha berrak bir siyasi zemin oluşacak." değerlendirmesini yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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