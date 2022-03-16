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Aydemir, Palandöken Belediyesi’nin yatırımlarını TBMM gündemine taşıdı Aydemir Palandöken Belediyesi’ni ‘örnek’ gösterdi TBMM’de Palandöken gündemi

İHA

Aydemir, Palandöken Belediyesi’nin yatırımlarını TBMM gündemine taşıdı Aydemir Palandöken Belediyesi’ni ‘örnek’ gösterdi TBMM’de Palandöken gündemi

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Palandöken Belediyesi’nin 2021 yılı çalışmalarını Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıyarak, örnek gösterdi.
Palandöken Belediyesinin izlediği eser siyaseti ve yatırım odaklanmasını anlatan AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Başkan Muhammet Sunar idaresindeki Belediyenin, sosyal belediyecilikten kentsel dönüşüme, Millet Bahçe ve Konaklarından Taziye evlerine, Bilgi ve Kültür Merkezlerinden meslek edindirme kurslarına kadar hayata geçirdiği yatırımları aktardı ve ‘Muhalefet Palandöken Belediyemizi örnek alsın’ dedi.
AK Belediyelerin destansı başarıla imza attığını kayda geçen Aydemir, “Palandöken Belediyemiz 2021 yılında 100’lerce icraat yapmış. Her biri ayrı bir destan, ayrı bir güzellik. Hayatı, yaşamı kolaylaştıracak hizmetlere imzalar atılmış. İnsanlarımıza huzur enjekte edecek ne varsa hepsi yapılmış. At ve üst yapı faaliyetleri, Yeşil Çevre Seferberliği, Kent ormanı Vadi Palandöken Nefes Projesi, Kentsel Dönüşüm, Millet Konakları, Mahalle Konakları, Köy Evleri, Muhtarlık hizmet binaları, Muhtarlara bilişim ve teknoloji desteği, Üreten Kadınlar Projesi kapsamında yapımı tamamlanan Süt ve Süt Ürünleri Tesisi, Biyogaz Dönüşüm Tesisi, Güneş Enerji Santrali, kış turizmine dönük yatırımlardan kar kızağı pisti, Yeni şantiye binaları, Asfalt Plenti Tesisi, Katı Atık Merkezi, Engelli vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştıracak hizmetler; Engelli asansörleri, elektronik engelli rampaları gibi 100’lerce hizmete imza atılmış. Bakın Sosyal Belediyecilik faaliyetleri kapsamında dokunmadık gönül bırakılmamış. Pandemi nedeniyle işyerini kapayan esnafa maddi, manevi destek sağlanmış. Belediye bünyesinde hizmet veren Kültür merkezleri bir yılda 5 bini aşkın kişinin eğitim almasını sağlamış, meslek edindirmiş. Yine sporda tarihi başarılara imza atan bir Palandöken Belediyesi var. Sokak hayvanları için parklara çevreci mamamatikler konulmuş. Hepsi örnek. Hayal dahi edilemeyenleri hayata geçiriyoruz. Palandöken Belediye Başkanımız Muhammet Sunar’a hizmetleri için teşekkür ediyoruz ve diyoruz ki CHP’liler, İyi Partililer, muhalefet, gelin bu işlerden örnek alın, ders alın.” İfadelerine yer verdi.
Sunar’dan Aydemir’e Teşekkür
Hizmet, yatırım ve projelerini TBMM gündemine taşıyan AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir’e teşekkür eden Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, “Her daim destekleriyle yanımızda olan AK Parti Erzurum Milletvekilimiz Sayın İbrahim Aydemir, Alt yapıdan üst yapıya, İmardan çevreye, Kültürden sosyal belediyeciliğe, Turizmden Spora kadar geniş bir yelpazede yaptığımız hizmet, yatırım ve projelerimizi TBMM gündemine taşıyarak şevkimize şevk katmıştır. Değerli vekilimize, hizmet aşkımızı artıran değerlendirmeleri için teşekkür ediyoruz.” Dedi.

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