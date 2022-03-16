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Kent Konseyi’nden Ermed'e ziyaret Tanfer; Medya yeniden tanımlanmalı İspirli; Dernekler arasında koordinasyon çok önemli

İHA

Kent Konseyi’nden Ermed'e ziyaret Tanfer; Medya yeniden tanımlanmalı İspirli; Dernekler arasında koordinasyon çok önemli

Erzurum Kent Konseyi üyeleri Erzurum Yeni Medya Derneği'ni (ERMED) ziyaret etti.
Uzun süren Erzurum’un sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu sohbette Kent Konseyi Başkanı Tanfer, medyanın önemine değindi. Şehirlerin kalkınmasında medya temsilcilerinin büyük rolü olduğunu söyleyen Başkan Tanfer, dijitalleşen dünyada medyanın da bu alanda kendini yenilemesinin önemine değindi.
Özellikle Erzurum’un basın yapılanmasında doğunun Babıali’si olduğunu hatırlatan başkan Tanfer, “Yıllardan beridir gazetecilik yapması hasebiyle tanıdığımız Gamze İspirli yönetiminde kurulan Yeni Medya Derneğinin kurucu üyelerinin ve yönetimindeki hemen herkesi yakından tanıyoruz. Özgün gazetecilik ve meslek onuruyla çalıştıklarını gözlemlediğim bu kardeşlerimin aynı çatı altında toplanması bizleri mutlu etti. Henüz kuruluşundan bir yıl geçmesine rağmen birçok çalışmayı kendi imkanları ile yapan bu derneğimize her daim desteklerimizi sürdüreceğiz. Başkan İspirli'nin şahsında tüm dernek üyeleri ve yönetim kurulu üyelerini bu güzel çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum” diye konuştu.
İspirli; ERMED kısa sürede uzun mesafeler kat ediyor
Erzurum Yeni Medya Derneği Başkanı Gamze İspirli ise Kent Konseyi yönetim kurulunun ziyaretinden dolayı mutluluğunu ifade etti. Geçtiğimiz yıl 22 Mart ayında Dernekler Şube Müdürlüğü'ne ilk kuruluş dilekçesi verilen ERMED’in bir yılda dolu dolu geçen çalışmaları tüm halkımızın da takdiridir. Daha güzel projelere imza atmak için şehrimizin kalkınmasına ve mesleki sorunların çözüm bulmasına yönelik çalışmalarımız sürecek. Kent konseyi başkanımız Hüseyin Tanfer’in siyasi tecrübeleri, iş insanı olması ve Erzurum’un sorunlarına vakıf olması şehir için bir kazanımdır. Ortak projeler yapma konusunda da çabalarımız olacaktır” dedi.

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