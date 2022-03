Şehit ailesi ve gazilere övünç madalyaları törenle verildi Gazi Polis Memuru Mehmet Yazıcı: “Ayağımız gitmiş hiç önemli değil bu vatana canımız feda olsun”

Erzurum’da şehit gönüllü güvenlik korucu ailesine ve polis memurlarına devlet övünç madalyaları düzenlenen törenle verildi.

Erzurum Valiliği’nde düzenlenen törende Şehit Gönüllü Güvenlik Korucusu Yakup Aktürk için düzenlenen madalya ailesine Gazi Komiser Yardımcısı İrfan Aydoğdu ve Gazi Polis Memuru Mehmet Yazıcı’nın madalyaları kendilerine takdim edildi.

Törene Erzurum Valisi Okay Memiş, 9.Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, kuvvet komutanları ve kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Tören öncesi konuşan Erzurum Valisi Okay Memiş, “Terörle mücadele konusunda buradaki kardeşlerimiz yakinen takip ediyorlar. Nice şehitler verdik. Bunların yanında da nice gazilerimiz var. Terörle mücadeleye bu gün dahi devam ediyoruz. Bu işin bir de ekonomik yönü var. Terörle mücadele konusuna bu güne kadar neredeyse 2 Trilyona yakın harcama yapıldı. Bu parayı teröre değil de sanayiye harcasak bu ülke ne hale gelir sizler bir düşünün. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere kurumlar, TSK, Jandarma, Polis, İstihbarat, Güvenlik Korucularımızla birlikte mücadele ediyoruz. 15 Temmuz da gördük ki kahraman milletimizle bu mücadele devam ediyor. Bizler kamu personeli olarak Devletin verdiği yetkileri kullanıyoruz. 15 Temmuz da hiçbir görevi olmadığı halde yüce millet hayatlarını ortaya koydular, bu uğurda da nice şehitler verdik. Devlet ve millet olmak ne kadar önemli biliyoruz, az kaldı. Devlet her zaman 18 yaşında ve diktir. Türk milleti ile yarışacak çok az sayıda millet veya devlet vardır. Rusya ve Ukrayna krizi yanı başımızda İnşallah tez zamanda da biter. Cumhurbaşkanımız ne diyor dünya 5 ten büyüktür dedi ve haklılığı görüldü. 600 Yıllık Osmanlı Devletinin devamı olarak Atatürk’ün önderliğinde kurulan bir devletiz, şehitlerimize mahcup olmamak için gece gündüz çalışıyoruz. Gazilerimize minnettarız. Bizler ne söylesek boş ateş düştüğü yeri yakıyor. Şehadet mertebesi bizler için çok kutsaldır. İnançları sağlam toplumuz. Kolluk kuvvetlerimizle sürekli havadayız, Erzurum il sınırları içerisinde bir tane dahi PKK lı terörist kalmamıştır. Allah’ın izniyle de kalmayacaktır. Teröristle mücadelede sıfır tolerans sıfır tavizdir. Ülkenin bölünmez bütünlüğü bizim çizgimizdir. Eline silah alır bizlere karşı koyarsanız bizlerin sizlere karşı olan toleransı sıfır olur. Şehit ailelerimize saygılarımı sunuyorum. Gazilerimize de aileleri ile birlikte hayırlı ömürler diliyorum” diye konuştu.

Erzurum Valisi Okay Memiş’in konuşmasının ardından Devlet Övünç Madalyaları hak sahiplerine verildi.

Şehit yakınlarına ve gazi polis memurlarına sarılarak övünç madalyasını veren Erzurum Valisi Okay Memiş, Gönüllü Güvenlik Korucusu Yakup Aktürk’ün şehit edildiği olayı anlattı.

Madalya töreninin ardından protokol ve madalya almaya hak kazanan şehit yakınları ve gaziler birlikte hatıra fotoğrafı çekildiler.

Devlet Övünç Madalyasını Erzurum Valisi Okay Memiş’in elinden alan Erzurum Özel Harekat Polisi görevini sürdürürken gazi olan Mehmet Yazıcı duygularını şöyle dile getirdi; “Gururluyum, Allah Devletimize zeval vermesin, böyle bir madalyayı almak ayrı bir gurur veriyor, savaş olsa bir daha gözümü kırpmadan aynısını yapar ve giderim. Ayağımız gitmiş hiç önemli değil bu vatana canımız feda olsun. Gövdemiz bile gitse hiç umursamayız. Bir oğlum var onu da Deniz Kuvvetlerine gönderdim teğmen oldu, seneye görevine başlayacak.”

