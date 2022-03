Üniversiteler Türkiye Kick Boks Şampiyonası ETÜ ev sahipliğinde başladı

Türkiye Kick Boks Federasyonu 2022 Faaliyet Programında yer alan Üniversiteler Türkiye Kick Boks Şampiyonası 121 üniversiteden 700 sporcunun katılımıyla Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ev sahipliğinde başladı.

ETÜ Spor Bilimleri Fakültesi Spor Salonunda 2 gün sürecek şampiyonanın açılış törenine Erzurum Valisi Okay Memiş, ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, Erzurum İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Türkiye Üniversite Sporları Başkanı (TÜSF) Prof. Dr. Mehmet Günay, Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kıyıcı ile çok sayıda akademik personel ve öğrenci katıldı.

TÜSF Başkanı Günay: “Erzurum’un kış sporlarına da ev sahipliği yapması için üzerimize düşen her şeyi yapacağız”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıkan TÜSF Başkanı Prof. Dr. Mehmet Günay, Erzurum’un çok özel bir şehir olduğunu ifade ederek, “Erzurum tam anlamıyla bir spor şehri ve kış sporlarının merkezi konumda. Bu anlamda biz de bu şehri oldukça önemsiyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte Erzurum’un kış sporlarında uluslararası düzeydeki şampiyonalara da ev sahipliği yapabilmesi için üzerimize düşen vazifeyi yerine getireceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Üniversiteler Türkiye Kick Boks Şampiyonasının düzenlemesinde emeği geçen kurumlarımıza teşekkür ediyor, sporcularımıza başarılar diliyorum” dedi.

Kayıcı: “Olimpiyatlara hazırlık açısından önemli bir organizasyon etü ev sahipliğinde düzenleniyor”

Birçok sportif faaliyetin yapılmasına imkân tanıyan Erzurum’da bulunmaktan son derece mutlu olduğunu dile getirerek konuşmasına başlayan Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, 798 madalyayla uluslararası müsabakalarda en çok madalyayı Türkiye’ye getiren federasyon olduklarını belirterek, “Kick Boks ülkemizin lokomotif sporlarından birisi ve her geçen gün daha popüler hale geliyor. İnanıyorum ki TÜSF ve ETÜ’nün katkılarıyla düzenlediğimiz bu şampiyonanın meyvelerini önümüzdeki süreçte düzenlenecek olimpiyatlarda toplayacağız. Şimdiden müsabakalarda ter dökecek tüm sporcularımıza başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Rektör Çakmak: “Sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz”

Erzurum Teknik Üniversitesi olarak Üniversiteler Kick Boks Şampiyonasına ev sahipliği yapmaktan ötürü gurur ve mutluluk duyduklarını ifade eden ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, bilimsel ve akademik çalışmaların yanında sportif başarıları ile adından söz ettiren bir üniversite olduklarını belirterek, “Bizim Kick Boks’da Dünya Şampiyonasında dereceye giren sporcularımız var. İnşallah bir sonraki hedefimiz olimpiyatlar olacak. Öğrencilerimizin akademik anlamda donanımlı bireyler olmalarının yanında sosyal, kültürel ve sportif gelişmelerine de oldukça önem veriyoruz. Düzenlenen birçok organizasyonda kürsüye çıkarak göğsümüzü kabartan öğrencilerimizin, üniversitemiz ev sahipliğinde düzenlenen bu şampiyonada da başarılı sonuçlar elde edeceklerine inanıyor, bu vesileyle şehrimizde sporun ve sporcunun gelişmesine çok önemli katkılar sunan Valimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve kurumlarımıza teşekkür ediyor, tüm sporcularımıza başarılar diliyorum” diye konuştu.

Başkan Vekili Polat: “Öğrencilerin sportif faaliyetlerde yer almaları noktasında gereken her türlü desteği veriyoruz”

Erzurum’un bulunduğu konum itibariyle kış sporları açısından son derece önemli bir şehir olduğuna vurgu yapan Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fevzi Polat: “Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak bu alanda ciddi yatırımlar yapıyoruz. Erzurum aynı zamanda bir öğrenci şehri ve öğrencilerimizin sportif faaliyetlerde yer almaları noktasında gereken her türlü desteği veriyoruz. Bu vesileyle şehrimize gelen tüm sporcularımızı şimdiden tebrik ediyor, başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Vali Okay Memiş: “Her türlü sportif turnuvaya ev sahipliği yapabilecek alt yapıya sahibiz”

Sözlerine; sporcuları Anadolu’nun zirvesinde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek başlayan Vali Okay Memiş, Erzurum’da sportif olanakların oldukça geniş olduğunu söyleyerek, “Ülkemiz genelinde yapılan spor kompleksleri ve tesisler siz gençlerimizin hizmetinde. Sizlerin bu imkanlardan istifade etmesi ve ülkemizin adını uluslararası arenalarda duyurması bizim için büyük bir mutluluk. Bu şampiyonanın ilimizde düzenlenmesi de her türlü sportif turnuvaya ev sahipliği yapabilecek alt yapıya sahip olduğumuzu gösteriyor. Gerek kış sporlarında gerekse yaz sporları açısından geniş olanaklara sahip olan Erzurum’un çeşitli şampiyonalara ev sahipliği yapması adına girişimlerimizi sürdürüyoruz. Bu duygularla, ETÜ ve TÜSF yetkilileri başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyor, müsabakalara katılan sporcularımızı bir kez daha tebrik ediyorum” dedi.

