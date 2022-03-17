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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurum’da konut satışlarında yüzde 63’lük artış

İHA

Erzurum’da konut satışlarında yüzde 63’lük artış

TÜİK 2022 Şubat dönemi Erzurum konut satış verilerini paylaştı. Erzurum’da 2022 Şubat döneminde 744 konut satışı gerçekleşti. Erzurum konut satışı kaydında Türkiye illeri sıralamasında 30, Doğu Anadolu Bölgesi illeri sıralamasında ise Elazığ’ın ardından 2’inci sırayı aldı.
Erzurum’da 2022 Şubat ayı döneminde satılan konut sayısı 2021 yılının aynı dönemine göre yüzde 62,80 oranında arttı. İlde Şubat ayında 1199 ipotek, 595’de diğer yollardan olarak toplam 744 konut satıldı. İpotekli satışlar yüzde 206.1, diğer satışlarda yüzde 39,0 oranında arttı. 2021’in aynı döneminde ilde 65 ipotek, 392 de diğer yollardan konut satılmıştı.
Erzurum 1 ve 2. El satışlar
TÜİK verilerine göre şubat ayında satışı gerçekleşen 744 konutun 281’i birinci, 463’ü ise ikinci elden satıldı. Geçen yılın aynı dönemine göre birinci el satışları yüzde 81,29, ikinci el satışları ise yüzde 53,31 oranında artış kaydetti. 2021 yılının aynı döneminde ilde satışı yapılan 457 konutun 155’i birinci, 302’si ise ikinci elden satılmıştı.
Erzurum 30’uncu Sırada
Türkiye’de konut satış sayısının en yüksek olduğu 30 il, Adana, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Kocaeli, Mersin, Tekirdağ, Aydın, Balıkesir, Gaziantep, Konya, Kayseri, Sakarya, Samsun, Hatay, Şanlıurfa, Manisa, Muğla, Eskişehir, Denizli, Diyarbakır, Yalova, Elazığ, Kahramanmaraş, Trabzon, Ordu, Çanakkale, Erzurum olarak kaydedildi.
Konut Satışları Şubat Ayında Yüzde 20 Arttı
Konut satışları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,1 artarak 97 bin 587 oldu. Aynı dönemde yabancılara yapılan konut satışları yüzde 54,9 artarak 4 bin 591 olarak gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Şubat ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,1 artarak 97 bin 587 oldu. Konut satışlarında İstanbul 18 bin 752 konut satışı ve yüzde 19,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 8 bin 464 konut satışı ve yüzde 8,7 pay ile Ankara, 5 bin 575 konut satışı ve yüzde 5,7 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 23 konut ile Ardahan, 40 konut ile Hakkari ve 47 konut ile Bayburt oldu.
Konut satışları OcakŞubat döneminde yüzde 22,5 arttı
Konut satışları OcakŞubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22,5 artışla 185 bin 893 olarak gerçekleşti.
İpotekli Konut Satışları 19 Bin 888 Olarak Gerçekleşti
Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,6 artış göstererek 19 bin 888 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 20,4 olarak gerçekleşti. OcakŞubat döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 49,9 artışla 38 bin 71 oldu.
Diğer Satış Türleri Sonucunda 77 Bin 699 Konut El Değiştirdi
Türkiye genelinde diğer konut satışları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,7 artarak 77 bin 699 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 79,6 olarak gerçekleşti. OcakŞubat döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,9 artışla 147 bin 822 oldu.
İlk El Konut Satış Sayısı 28 Bin 897 Olarak Gerçekleşti
Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,8 artarak 28 bin 897 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 29,6 oldu. İlk el konut satışları OcakŞubat döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19,3 artışla 56 bin 100 olarak gerçekleşti.
İkinci El Konut Satışlarında 68 Bin 690 Konut El Değiştirdi
Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,6 artış göstererek 68 bin 690 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 70,4 oldu. İkinci el konut satışları OcakŞubat döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23,8 artışla 129 bin 793 olarak gerçekleşti.
Yabancılara Şubat Ayında 4 Bin 591 Konut Satışı Gerçekleşti
Yabancılara yapılan konut satışları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 54,9 artarak 4 bin 591 oldu. Şubat ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 4,7 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı bin 958 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla bin 99 konut satışı ile Antalya, 288 konut satışı ile Ankara izledi.
Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı İran vatandaşlarına yapıldı
Şubat ayında İran vatandaşları Türkiye'den 711 konut satın aldı. İran vatandaşlarını sırasıyla 633 konut ile Irak, 509 konut ile Rusya Federasyonu vatandaşları izledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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