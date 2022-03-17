Başkan Sekmen’den Berat Kandili mesajı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Bu gecenin insanlığın sağlık, huzur ve saadetine, Müslümanların kurtuluş beratını almasına vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyor, aziz vatanımız için şüheda mertebesine ulaşan kahramanlarımızı saygı, rahmet, minnet ve şükranla anıyorum” dedi.

Başkan Mehmet Sekmen, Berat Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajda, şu görüşlere yer verdi: “Berat Kandilimiz; başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu da cehennemden kurtuluş olan Ramazan ayımızın müjdecisidir. Bu gecede edilecek dualar ve duası makbul olanların hürmetine, Yüce Allah bizleri de nefis esaretinden kurtulabilenlerden eylesin. Bu geceler biz Müslümanlar için benliğimizi gözden geçirme, kulluğumuzu sorgulama, tefekkür etme ve vicdanlarımızla baş başa kalma açısından çok önemlidir. Hele Berat Kandili ki; tüm günahlardan ve hatalardan beri durma, nefis esaretinden beraat etme ve nihayetinde kurtuluşa erme fırsatıdır. Cenabı Hak, bu mübarek gece hürmetine bizleri hayra açılan kapılara anahtar, şerre kapanan kapılara da kilit eylesin inşallah. Kalplerimizi Rahman’a açılan yol ve her birimizi de razı olduğu birer kul eylesin. Mevla, hepimizi sağlık, sıhhat ve muhabbetle, barış ve huzurla, birlik ve beraberlik içerisinde Ramazan ayına kavuştursun. Bu vesileyle Erzurumlu hemşehrilerimiz başta olmak üzere, tüm İslam âleminin mübarek Berat Kandili’ni tebrik ediyor, bu gecenin İslam dünyasının kardeşliğine, insanlığın hidayetine, ülkemizin dirlik, birlik ve beraberliğine vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Berat Kandilimiz mübarek olsun.”

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