Vali Memiş’ten 18 Mart mesajı

Erzurum Valisi Okay Memiş, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Vali Memiş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kanla yazılmış bir destandır Çanakkale. Milletinin geleceği için, kendi geleceğinden vazgeçmiş, kendi kaderine boyun eğmiş ama vatanının kaderine boyun eğmemiş Mehmetçiğin sessiz çığlığıdır. Vatan sevgisini kendinden, anne babasından, sevdiğinden üstün tutmuş, yüz binlerin canları pahasına elde ettiği zaferdir Çanakkale. Bir an olsun arkasına bakmamış, geri adım atmak aklına bile gelmemiş, öleceğini bile bile koşarak şehadete yürümüş bir neslin kaybolan umutlarıdır. Mermisi tükenmiş, mevziisini terk edip geri çekilmek yerine, süngüsünü takıp taarruza geçmiş, düşmana doğru koşarken, ölümü kucaklamış korkusuz on binlerdir. Yok, olmuş hayallerin, bu dünyada hiç yaşanamayacak, ahirete bırakılmış kavuşmaların resmidir. Evladını kaybetmiş bir annenin feryadı, babasına bir daha sarılamayacak çocukların özlemi, sevdiğini bir daha göremeyecek olan genç kızın gözyaşıdır Çanakkale. Kanını dökmüş, uzuvlarını kaybetmiş, iyileşip kalan parçalarını da feda etmeye hazır Mehmetçiğin inancıdır. Bir mezar taşı bile olmadan kaybolup gitmiş isimsiz kahramanların ağıtlarıdır. Bağımsızlık için canını feda etmiş yüz binlerin sesidir Çanakkale. Boğazından geçen bir lokma kuru ekmeğe razı olmuş, bir tabak sıcak yemeğin kokusunu bile unutmuş, bir yudum suya hasret askerlerin iç sesidir. Tüm yokluklara, tüm imkânsızlıklara rağmen, düşmanın modern silahlarına göğsünü siper etmiş kahramanların hikâyesidir Çanakkale. Kendini yenilmez sanan, Mehmetçiğe binlerce bomba, mermi yağdıranların, Müslüman Türk’ü tarih sahnesinden silmek isteyen yedi düvelin, boğazın derin sularına, Gelibolu’nun uçsuz bucaksız siperlerine gömüldüğü; Türk askerinin gücünü, imanını iliklerine kadar hissettirdiği, milletin bir bütün olarak dünyaya meydan okuduğu muharebedir Çanakkale. Tarihin seyrinin değiştiği yer, Türk’ün esarete karşı başkaldırışı, bağımsızlık için, vurulan prangaları parçalayış hikâyesidir Çanakkale. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Çanakkale olmak üzere, tarihin derinliklerinden günümüze kadar, vatanımızın bölünmez bütünlüğünü korumak için, canlarını feda eden tüm Aziz Şehitlerimizi ve ebediyete göçmüş gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Ruhları şad mekanları cennet olsun.”

