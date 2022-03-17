Vali Memiş: “Yaşlılarımız toplumumuzun en kıymetli hazineleridir”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Memiş: “Yaşlılarımız toplumumuzun en kıymetli hazineleridir”

İHA

Vali Memiş: “Yaşlılarımız toplumumuzun en kıymetli hazineleridir”

Erzurum Valisi Okay Memiş, Yaşlılar Haftası dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
Vali Memiş mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Allah’ın ömür bahşettiği her insan doğar, büyür ve yaşlanır. Yaşamaya devam edip de yaşlanmayacak olan insan yoktur. Bugünün yaşlıları, dünün gençleri, hatta bebekleri idiler. Ancak, su gibi akıp geçen zaman onları yaşlandırıp bu hale getirdi. Bugün genç olan bizler de zaman geçtikçe ihtiyarlayacak ve ecel geldiğinde de Allah’ın huzuruna kavuşmuş olacağız. Yaşlılığı bir anlamda çocukluğa veya bebekliğe benzetebiliriz. Ancak, bazı duyularını veya yeteneklerini kaybetmiş bir yaşlının bir çocuktan veya bebekten farkı yoktur. Bir bebek nasıl ki bakım, ilgi isterse; yaşlılar da o derece bakım ve ilgi isterler. İnsanlar doğduktan sonra büyümeye başlar, gün geçtikçe bilgilerini artırır ve olgunlaşmaya devam ederler. Ancak, birçok insanda, bu olgunlaşma süreci bir yere kadar devam eder. O süreden sonra duraklar ve geriye dönmeye başlar. Bu nedenledir ki yaşı çok ilerlemiş birçok yaşlıda çocukça davranışlar, çocukça hareketler gözlenmeye başlanır. Tabi ki bu utanılacak ayıp bir durum değildir. Aksine kâinatın bir kanunudur. Belki de bizim imtihan vesilelerimizden birisidir. Bilindiği gibi bir anne veya baba, neredeyse tüm hayatını çocuklarını yetiştirmek için harcar. Onlar için büyük fedakârlıklarda bulunur. Hepimiz insanız ve Allah ömür nasip ederse hepimiz yaşlanacağız. Bilmeliyiz ki bizler yaşlılarımıza nasıl davranıyorsak, yaşlandığımızda birileri de bize böyle davranacaktır. Yaşlı annesine, babasına bakan, ondan ilgiyi esirgemeyen ve başkalarına yardıma muhtaç etmeyen insanların da yaşlılıkları güzel bir şekilde geçer. Bu yüzden yaşlılara karşı daima saygılı ve yardımsever olmalıyız. Bu duygularla, tüm yaşlılarımıza en kalbi hürmet ve muhabbetlerimi sunarken, “Yaşlılar Haftasını” kutluyor, sağlıklı ve huzurlu bir yaşam sürmelerini temenni ediyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Memiş’ten 18 Mart mesajı
YEREL HABERLER Vali Memiş’ten 18 Mart mesajı
Erzurumlu tiyatro oyuncularının soğukla imtihanı kahkahaya boğdu
YEREL HABERLER Erzurumlu tiyatro oyuncularının soğukla imtihanı ...
Başkan Sekmen’den Berat Kandili mesajı
YEREL HABERLER Başkan Sekmen’den Berat Kandili mesajı
Olur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Avrupa stajını tamamladı
YEREL HABERLER Olur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ...
MHP İl Başkanı Karataş'tan 18 Mart Çanakkale zaferi mesajı
YEREL HABERLER MHP İl Başkanı Karataş'tan 18 Mart Çanakkale zaferi ...
Erzurum’da konut satışlarında yüzde 63’lük artış
YEREL HABERLER Erzurum’da konut satışlarında yüzde 63’lük artış
Üniversiteler Türkiye Kick Boks Şampiyonası ETÜ ev sahipliğinde başladı
YEREL HABERLER Üniversiteler Türkiye Kick Boks Şampiyonası ETÜ ev ...
Şehit ailesi ve gazilere övünç madalyaları törenle verildi Gazi Polis Memuru Mehmet Yazıcı: “Ayağımız gitmiş hiç önemli değil bu vatana canımız feda olsun”
YEREL HABERLER Şehit ailesi ve gazilere övünç madalyaları törenle ...
Kent Konseyi’nden Ermed'e ziyaret Tanfer; Medya yeniden tanımlanmalı İspirli; Dernekler arasında koordinasyon çok önemli
YEREL HABERLER Kent Konseyi’nden Ermed'e ziyaret Tanfer; Medya ...
Aydemir, Palandöken Belediyesi’nin yatırımlarını TBMM gündemine taşıdı Aydemir Palandöken Belediyesi’ni ‘örnek’ gösterdi TBMM’de Palandöken gündemi
YEREL HABERLER Aydemir, Palandöken Belediyesi’nin yatırımlarını TBMM ...
ETB Yönetim Kurulu Başkanı Oral ve yönetim kurulu üyeleri Ankara’ya çıkarma yaptılar
YEREL HABERLER ETB Yönetim Kurulu Başkanı Oral ve yönetim kurulu ...
Aydemir’den Milli duruş vurgusu Aydemir Seçim Yasası teklifini değerlendirdi Aydemir Cumhurbaşkanının verdiği müjdeleri paylaştı Aydemir İBB’ye Palandöken Belediyesini örnek alın çağrısı Aydemir’den TTB’ye: ‘Türk kelimesi onlara haram’ olsun’
YEREL HABERLER Aydemir’den Milli duruş vurgusu Aydemir Seçim Yasası ...
Erzurum’da Türkiye Üniversiteler Kick Boks Şampiyonası heyecanı
YEREL HABERLER Erzurum’da Türkiye Üniversiteler Kick Boks ...
Atık malzemeleri sanata dönüştürüyorlar “Her şey çöp değildirden” yola çıkan kadınlar atık Ürdünlerle birbirinden farklı ürünler ortaya çıkarıyor
YEREL HABERLER Atık malzemeleri sanata dönüştürüyorlar “Her şey çöp ...
Erzurum’da bir garip olay Evin merdiveni bir gecede kayboldu
YEREL HABERLER Erzurum’da bir garip olay Evin merdiveni bir gecede ...
Kargaların kartopu keyfi
YEREL HABERLER Kargaların kartopu keyfi
Kar üstünde voleybol nefesleri kesiyor
YEREL HABERLER Kar üstünde voleybol nefesleri kesiyor
3 yaşındaki Bedir, uyurken kusmuğuyla boğuldu
YEREL HABERLER 3 yaşındaki Bedir, uyurken kusmuğuyla boğuldu
Rektör Çomaklı, Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Rektör Çomaklı, Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim ...
Yakutiye Belediyesi, personellerine sağlık taraması yaptırdı
YEREL HABERLER Yakutiye Belediyesi, personellerine sağlık taraması ...
Gergit: “Ersander’in amacı kurtuluş sevincini yaşatmak”
YEREL HABERLER Gergit: “Ersander’in amacı kurtuluş sevincini ...
BB Erzurumspor, Yılport Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER BB Erzurumspor, Yılport Samsunspor maçı ...
KAAN Projesi ile 2 bin 752 kişiye eğitim verildi
YEREL HABERLER KAAN Projesi ile 2 bin 752 kişiye eğitim verildi
MHP Erzurum İl Başkanı Karataş'tan Berat Kandili mesajı
YEREL HABERLER MHP Erzurum İl Başkanı Karataş'tan Berat Kandili ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.