"Bir İstiklal Şehri Erzurum" tiyatro gösterisi yoğun ilgi gördü

Erzurum'un "en genç" sivil toplum kuruluşu olan ERSANDER, sosyalkültürel etkinlikleri ile şehrin sosyal hayatına renk ve canlılık kazandırdı. Kuruluşunun beşinci ayında önemli bir kültürel etkinlik ile halkın karşısına çıkan Erzurum Kültür Sanat ve Eğitim Derneği, sadece İbrahim Erkal Dadaş Sanat Merkezi'nin sahnesini değil, kentin kültür dünyasını da ciddi şekilde sarstı.

ERSANDER'in organize ettiği gecede izdiham yaşandı. Ümit Gergit'in yazdığı, Cem İçyar'ın yönettiği "Bir İstiklal Şehri Erzurum" tiyatro gösterisinin sahnelendiği İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi, tarihi kalabalık günlerinden birini yaşadı.

Mümtaz Turhan Anadolu Lisesi öğrencilerinin katkı sunduğu, Vahit Alkır'ın türküleri ile ayrı bir renk kattığı gecede yine ERSANDER üyelerinin rol aldığı, Erzurum geleneklerinin yaşandığı, kısır gecesi ve kına gecesi geleneklerinin işlendiği akşama Ümit Gergit ve öğrencilerinin okuduğu kurtuluş oratoryosu damga vurdu.

Sanat gecesinde İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezinde tüm koltuklarla birlikte boş alanlar da tamamen doldu. Ayakta bile yer bulamayan konukların geri dönmek zorunda kaldığını belirten ERSANDER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Doğan Hattatoğlu, inisiyatifleri dışında yaşanan aksaklıktan dolayı sıkıntı çeken herkesten özür diledi.

ERSANDER olarak birkaç aydan beri önemli iki proje üzerinde çalışma yaptıklarını, bu projelerden ilkini 16 Mart akşamı başarıyla uyguladıklarını bildiren Hattatoğlu, sıranın 22 Mart akşamı Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda İran İslam Cumhuriyeti ile ortaklaşa düzenleyecekleri şölene geldiğini söyledi. Erzurum'dan bir sivil toplum kuruluşu olarak uluslararası bir etkinliğe imza atacak olmanın heyecanını duyduklarını bildiren Doğan Hattatoğlu, "Kardeş şehir Tebriz'den gelecek dostlarımızla gerçekleştireceğimiz şölende, tıpkı dün akşamda olduğu gibi, halkımızın bizi yalnız bırakmayacaklarına inanıyoruz" diye konuştu.

9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun'un yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ile çeşitli sivil toplum kuruluşları yöneticilerinin yanında çok sayıda vatandaşın kadını, kızı, erkeği, çocuğu ile izlediği program yaklaşık iki saat sürdü.

Başkan Yardımcısı Doğan Hattatoğlu, aynı coşkunun ve hatta daha fazlasının 22 Mart akşamı Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu’nda dost ve kardeş ülke İran ile ortaklaşa yapılacak şölende de yaşanacağına inandığını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.