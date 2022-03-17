Yediden yetmişe Çanakkale Türküsünü söylediler

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Çanakkale Zaferi'nin 107’nci yıl dönümü nedeniyle Erzurum’da İnternet üzerinden yayın yapan Kartv.net, şehrin cadde ve sokaklarında yediden yetmişe vatandaşlara mikrofon uzatarak, Çanakkale türküsünü seslendirdiler.

Sitenin yayın yönetmeni Salih Yalçın; “Tarihimize altın harflerle yazdığımız ve vatan toprağını korumak için yüz binlerce vatan evladını şehit verdiğimiz bugünün anısına bizde haber sitemizde böyle bir çalışma yaparak izleyicilerimizin takdirine sunduk” dedi.

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