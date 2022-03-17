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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurum’da çiftçilere tohum desteği

İHA

Erzurum’da çiftçilere tohum desteği

Erzurum Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından ‘Bitkisel Üretimi Geliştirme ve Projesi Tohum Dağıtım Programı’ kapsamında Pasinler ilçesinde çiftçilere tohum dağıtımı yapıldı.
Programa Erzurum Valisi Okay Memiş, Pasinler Kaymakamı Emre Zeyrek, Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli, Tarım Kredi Kooperatifi Bölge Müdürü Mustafa Demir, İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, muhtarlar, çiftçiler ve STK temsilcileri katıldı. Pasinler'in Porsuk Mahallesi Muhtarı Zihni Doğan konuşmasında, “Eli nasıl tutan çiftçi kardeşlerim, bildiğiniz gibi Pasinler ilçesinin çok değerli bir ovası bulunuyor. Devlet olarak bizlere yardımlar yapıyorsunuz, bizlerde yapılan yardımlardan dolayı sizlere teşekkür ederiz, bizlerde çiftçi olarak sizlerin yanındayız. Tarımsal destek konusunda, tohum desteği konusunda bizlere yardımcı oldunuz. Bu yardımlar bizleri daha çok çalışmaya sevk etti” dedi.
İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar ise, özellikle son pandemi süreci ve RusyaUkrayna arasında yaşanan savaş ıntarımsal faaliyetin, tarımsal üretimin önemini bir kez daha ön plana çıkardığını belirterek, “Her sektörde güçlü olsak bile olmazsa olmazımız tarım sektörü ve tarımsal üretimimizdir. Gerek ilin ekonomisine yaptığı katkı gerekse sosyal yaşam içerisindeki tarımla uğraşan kitlenin il içerisindeki payı dikkate alındığında Tarım Erzurum için vazgeçilmez bir sektördür” dedi.
Erzurum Valisi Okay Memiş ise, "Öncelikle şunu söyleyeyim ki Allah israf edenleri sevmez. Pasinler ovasında ekilip elde edilen patateslerin hiç biri elimizde kalmayacak, hepsini pazarlamasını yapacağız. Bizler düne kadar kendi kendine tarım ve hayvancılık konusunda aynı sınıfta bulunuyorduk, ülke olarak o kendine yeten ülkeler sıralaması içerisine girmeyi arzu ediyoruz. Bundan 50 veya 60 yıl öncesine kadar köylerimizde dolgun bir nüfus vardı, toplumun çoğunluğu köylerde yaşıyordu, şimdi bu oran tam tersine döndü, köylerde ki göç şehirlere hızlı oldu ve tarımda ister istemez gerileme yaşandı. Tarım konusunda göç edilmesini kesinlikle onaylamıyoruz. Doğru tarım yapacağız. Topraklarımızı güzel işleyeceğiz. İlaçlarla toprağa ekim yapmak değil de, doğal yöntemlerle ekim yapmamız lazım. Erzurum Şeker Fabrikası özelleşti. Erzurum ovasında üretilen şeker pancarı tat olarak Türkiye ortalamasının üstünde bulunuyor. Çiftçi pancar ekimini yapmadığı için şehir dışından pancar alımı yapılıyor. Sizlerle toplantı yapacağım ve bu konuyu aydınlatacağım. Eskiden pancar ekimi zordu, çiftçi zorlanıyordu, şimdi makineleşmeden dolayı kolay tarım yapılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tohum dağıtımı konusunda çalışmaları oldu. Bu sene Tarım Bakanlığının Erzurum’a verdiği 27 bin ton tohum çok az, tohum desteği yaparak bu tonajı yükselteceğiz. Bu da doğru politika ile olur. Yem tohum desteğine hız vermemiz lazım. 8 bin civarında çiftçiye tohum desteği yapıyoruz, Pasinler ilçesi olarak sizlere ayrı bir destek sağlıyoruz, soğuk süt zinciri olarak 11 köyümüzde 88 tankımız bulunuyor, şimdiye kadar 350 bin litre süt toplamışız, bunun karşılığı olarak ta 1 milyon 76 bin liralık ödeme yapmışız. Sütün fiyatını dengelemek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Konuşmalardan sonra buğday tohumu desteği alan çiftçilere tohumlar teslim edilerek, hatıra fotoğrafı çekildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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