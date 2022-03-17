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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İl Milli Eğitim Müdürü Kaygusuz: “Çanakkale zaferi bir destandır”

İHA

İl Milli Eğitim Müdürü Kaygusuz: “Çanakkale zaferi bir destandır”

Erzurum İl Millî Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
Kaygusuz mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Türk milletinin tarihe bir kahramanlık ve direniş destanı olarak yazdığı Çanakkale Zaferi’nin 107. yıl dönümüne ulaşmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Çanakkale Zaferi aynı zamanda, tarihten yok edilmek istenen bir milletin tüm olumsuzluklara rağmen “Çanakkale Geçilmez” diyerek vatanını savunmak için verdiği mücadelenin büyük ve şanlı destanıdır. Çanakkale Zaferi’nin bunun ötesinde her millet ve her coğrafya için farklı anlamları vardır. Çanakkale’deki direniş ve imtihan bir anlamda dünyanın mazlum milletlerine kendi inancı, değerleri, dili, kültürü ile vatanında, millî bayrağı altında özgürce ve insanca yaşama cesaretini vermiştir. Çanakkale Savaşları, millî bir ruhla yurdu düşmandan korumak düşüncesiyle yapılmıştı. Burada yeşeren yurdu korumak fikri ve oluşan millî ruh Kurtuluş Savaşı'nın da zeminini hazırlamıştır. Bu sebeple Çanakkale; ecdadın Türk gençliğine en önemli emanetidir, sonsuza dek çiğnetmeyeceği namusudur. Mustafa Kemal Atatürk’ün; “Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır” ifadesinin çıkış noktası Çanakkale Zaferi’dir. Bu zafer, dünyaya Türk milletinin tükendiği zannedilen gücünün zorlu şartlar altında mücadeleyi kazandığını göstermesi bakımından önemlidir. Çanakkale Savaşları aynı zamanda Mustafa Kemal’in tarih sahnesine çıkışının da habercisidir. Ecdadımızın zorluklara göğüs gerip yedi düvele karşı kazandığı bu büyük zaferi, çocuklarımıza en doğru şekilde anlatmayı ve onları bu bilinçle yetiştirmeyi görev edinmiş bulunmaktayız. Bu duygu ve düşüncelerle, vatanımızın bölünmez bütünlüğünü korumak için canlarını hiçe sayıp kahramanca savaşan ve bize bu günleri armağan eden, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi kahraman gazilerimizi şükran, minnet ve rahmetle anıyor, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferimizin 107. yıl dönümünü kutluyorum.”

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