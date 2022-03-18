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Aydemir: ‘Çanakkale Vahdet ve Tevhidin zaferidir’ Aydemir: ‘Çanakkale Destanı Hakka tapan milletimizin eseridir’ Aydemir: ‘Herkes millete gidecek’ Aydemir Tekman, Karayazı ve Uzundere’yi gündeme taşıdı

İHA

Aydemir: ‘Çanakkale Vahdet ve Tevhidin zaferidir’ Aydemir: ‘Çanakkale Destanı Hakka tapan milletimizin eseridir’ Aydemir: ‘Herkes millete gidecek’ Aydemir Tekman, Karayazı ve Uzundere’yi gündeme taşıdı

AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Çanakkale Zaferi yüce Türk Milletinin tarifi; milli ve manevi mukaddesatını korumada hassasiyeti; Vahdet ve Tevhid imanı kaydında dikkati; tarihe sığmayan ecdadın değerlerine sadık bir milletin dirayetidir. ‘ dedi.
Milletvekili Aydemir, ‘Çanakkale Zaferi, insanlık düşmanı işgalcilere, yedi düvele karşı ortaya koyduğu milli heybeti; Allah’tan başkasına eğilmeyen Türk Milletinin hak uğrunda ve hak için savletidir.’ kaydını düştü
‘Çanakkale, asırların idrakine islamiyeti belleten bir haysiyet zaferidir’
Milletvekili Aydemir, ‘Çanakkale; Muazzez milletimizin Hak uğruna, vatan için, bayrak için, ezan için, milletin bölünmez bütünlüğü için can adama şerefine nail olmuş şehit ve gazilerimizin Küresel tarihe damga vuran bir izzet; asırların idrakine İslamiyeti belleten bir haysiyet; ‘Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fedâ?/Şühedâ fışkıracak, toprağı sıksan şühedâ’ takdimiyle tarif edilen vatan sevgisinin ortaya konulduğu mübarek bir niyet destanıdır. ‘ tarifini yaptı.
‘Çanakkale zaferi eşsiz bir imanın ifadesidir’
‘Çanakkale Zaferi, İstanbul’un fethiyle çağ değiştiren muazzez ecdadın torunlarınca ‘Çanakkale Geçilmez’ kaydında aslında yeni bir çağın başlangıcıdır. ‘ diyen Milletvekili Aydemir, ‘ Çanakkale Destanı, yalnız ve yalnız Hakka tapan bir milletin ila’yı kelimetullah için nefsinden geçme, Devlet Ebedmüddet uğrunda varını ve varlığını adama kararlılığı, ‘Değmesin ma’bedimin göğsüne nâmahrem eli’ imanının ifadesidir.’ dedi.
‘Allah’ın selamı ve rahmeti şühedamızın üstüne olsun’
Milletvekili Aydemir, ‘Çanakkale Zaferiyle emperyalistlerin ezberlerini bozan bir milletin evladı olarak, bu destanı yazan ecdadımızı, şehit ve gazilerimizi rahmet, şükran ve minnetle yadediyor, Onların can adadıkları Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Millet ve Tek Devlet kararlılığımızı paylaşıyoruz. ‘ mesajını verdi.
‘Ecdada vefa, mukaddesata sadakat kararlılığındayız’
AK Parti Erzurum Milletvekili Aydemir, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, ‘Biz mübarek ecdadımıza, muazzez tarihimize, aziz şehitlerimizin hatırasına vefa ve sadakatimizi eserlerle ortaya koyuyoruz. ‘ dedi.
Milletvekili Aydemir, Çanakkale 18 Mart Köprüsü'nün, dünyada eşi benzeri bulunmadığını belirterek, 1 saatlik feribot yolculuğunun 6 dakikaya ineceğini, 2,5 milyar avroluk yatırımın yaklaşık 6 milyar avro katkısı olacağını anlattı. Aydemir, "Keşke bu halden bütün siyasetçiler mutluluklarını, teşekkürlerini, tebriklerini ifade etseler." diye konuştu.
Aydemir’den Muhalefete Tepki
Milletvekili Aydemir, muhalefetin mutsuzluktan beslendiğini, derdinin sadece yokluk, kötülük anlatmak olduğunu savundu. Milletvekili Aydemir, ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin UkraynaRusya savaşı nedeniyle sıkıntı çeken şirketlerin yatırımlarını Türkiye'ye kaydırmaları yönünde bir açıklama yaptığını ifade ederek, "Ben eminim ki çok sayıda gelecek olacak. Ama muhalefet bu haberden de rahatsız olmuştur. Oysa mutluluğu beraber paylaşalım. Hep söylüyoruz; 'dahasını yaparız, dahasını yaparız' deyin millete yönelin, millet de size gelsin. Onlar ne yapıyorlar, arkadan dolanıp puan almanın peşindeler. Sadece yalan ve iftirayla yönelmek..." değerlendirmesinde bulundu.
Milletvekili Aydemir, ‘Muhalefetin gündemi yokluk, söylemleri yokluk . Biz ise eser siyaseti izliyoruz. Halka hizmet Hakka hizmettir kararlılığıyla ülkemizin asırlık ihtiyaçlarını gideriyor, devasa yatırımlarla Anadolu’muzun dört bir tarafını eserlerle işliyoruz. Halkımıza olan muhabbetimizi, saygımızı ona hizmette engel tanımayarak gösteriyoruz.’ ifadesine yer verdi.
Aydemir’den İbb Örneği
Konuşmasında muhalefetin negatif yaklaşımını İstanbul Büyükşehir Belediyesi örneğiyle ortaya koyan Milletvekili Aydemir, ‘3 yıldır İstanbul’da yerel yönetimdeler. Ortaya koydukları tek bir eser yok. Biz 1915 Çanakkale Köprümüzün projesini hayata geçirirken tarih vermişiz. 2002 18 Mart’ında hizmete açarız demişiz. Ve Rabbimizin tevfiki, halkımızın dua ve teveccühüyle hizmete açıyoruz. Muhalefetin eser üretme, yatırım gerçekleştirme, millete hizmet etmek gibi bir derdi ve kabiliyeti yok. Sadece söylem, halk adına kaydettikleri tek bir eylem yok. Bunların millet adına planları, projeleri yok.’ diye konuştu.
Aydemir’den Kalbi Olma Çağrısı
Milletvekili Aydemir, ‘Bunlar 2023’te sükutu hayale uğrayacaklar. Çünkü halka karşı samimi ve kalbi değiller. O yüzden de halkımızdan karşılığını alamayacaklar. Samimi olmak, kalbi olmak ister muhalefet, ister iktidar olsun her kesime bir duruş kazandırır. Millet olarak her rengimiz, Türkü, Kürdü, Arabı, Çerkezi’yle Türk Milletinin rengi çok özeldir. Biz muhalefetten bu özelliğe uygun duruş bekliyoruz. Muhalefeti, İktidarıyla biz özel duruşumuzu sürdürmek zorundayız.’ kaydını düştü.
Seçim Yasası Teklifi Değerlendirmesi
Milletvekili Aydemir, Seçim Kanunu teklifinin de seçim vasatını düzene koymak için yapıldığını belirterek, CHP'nin neredeyse 100 yıllık olduğunu ancak tek başına hiçbir şey olmadığını söyledi. Teklifin, Cumhur İttifakı'na yaradığına yönelik iftira atıldığını ifade eden Aydemir, "Herkes millete gidecek." dedi.
Aydemir Erzurum’un Üç İlçesini Gündeme Taşıdı
Basın Toplantısında Uzundere, Karayazı ve Tekman’ın milli şahlanış gururunu paylaşan Milletvekili Aydemir, ‘ Uzundere benzersiz doğal zenginlik ve güzelliği, pozitif enerji yayan halkıyla güzide ilçelerimizdendir. UNESCO Sakin Şehirler Listesinde yer alan, huzurun hakim olduğu, yaşama kalitesinin yüksek olduğu bir adresimizdir. Erzurum’un ve Doğu Anadolu Bölgesinin Turizm merkezlerinden biridir. Turizm alanında çeşitlilik gösteren ülkenin marka ilçeleri arasındadır.
Uzundere ilçemizin zulme, işgale karşı milli şahlanışının 104’üncü yıldönümünü kutluyor, Uzunderelilerin coşkusunu paylaşıyor, şehit ve gazilerimizi rahmet, şükran ve saygıyla anıyoruz.’ dedi.
Aydemir’den Aziziye Ruhu Vurgusu
Basın toplantısında Tekman ve Karayazı ilçelerine de özel bir yer ayıran Milletvekili Aydemir, ‘Bu iki ilçemiz halkıyla, tarihi duruşlarıyla Erzurum’a mana kazandıran, aziziye ruhunu canlı ve diri tutan merkezlerimizdendir. 104 yıl önce şanlı direnişleriyle Ermeni çetelerine karşı bir şahlanış destanı yazmışlardır. Bu iki ilçemizin de milli şahlanış günlerini kutluyor, Şühedamızın aziz ruhaniyetine saygı ve minnet kaydında tarihi duruşlarındaki imanı paylaşıyoruz. ‘ diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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