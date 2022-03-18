Oltu’da Çanakkale Şehitleri anıldı

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18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107. yıl dönümü ve Şehitler Günü münasebetiyle Oltu’da bir dizi etkinlik düzenlendi.

Sabah saat 09.15’de Aslanpaşa Şehitliğindeki anıta çelenk konulmasıyla başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti. İlçe Kaymakamı Cevdet Bakkal, Garnizon komutanı piyade yüzbaşı Erdem Saraçoğlu ve Oltu Belediye Başkan vekili Baki Parlak tarafından şehitlik defterini imzaladılar.

Ardından Piyade Üsteymen Hüsnü Erdem tarafından günün anlam ve öneminin belirtildiği bir konuşma yapıldı. Daha sonra ilçe protokolü, şehit mezarlarını ziyaret ederek mezarlara karanfil bırakıp dualar ettiler. sonra 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107. yıl dönümü ve Şehitler Günü etkinliği için Oltu Kaymakamlığı Konferans Salonu’nda hazırlanan programa geçildi.

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