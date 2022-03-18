Oltu’da Çanakkale Zaferine yakışır program

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Oltu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen 18 Mart Çanakkale Zafer ve Şehitleri Anma programı Oltu Kaymakamlığı Konferans salonunda gerçekleştirildi.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Okul müdürü Yunus Efiloğlu yaptı. Ardından Oltu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin şiir ve Oratoryo gösterilerindeki performansları salondakilerin beğenisini kazandı.

Programda ilçe genelinde yine ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce düzenlenen şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilerini ödüllerini İlçe Kaymakamı Cevdet Bakkal, Garnizon Komutanı Piyade Yüzbaşı Erdem Saraçoğlu ve Oltu Belediye Başkan vekili Baki Parlak tarafından verildi.

Daha sonra protokol, programda görev alan öğrenciler ve öğretmenlerle birlikte hatıra fotoğraf çekildiler.

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