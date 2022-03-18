AFAD Erzurum Gönüllüleri Çanakkale’yi unutmadı

18 Mart Çanakkale Zaferinin 107. Yıl dönümü kutlamaları tüm yurtta olduğu gibi Erzurum’da da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Erzurum AFAD Gönüllüleri tarafından AVM‘de gerçekleştirilen etkinlikte Çanakkale Şehitleri yad edildi. 18 Mart 1915 tarihinde, I. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğu'nun zaferiyle sonuçlanan Çanakkale Deniz Savaşları başta Çanakkale olmak üzere tüm Türkiye'de kutlandı. Türk askerinin kahramanlıklarının anlatıldığı etkinliklerin biride Erzurum’da gerçekleştirildi.

Afet ve acil durum öncesinde, sırasında ve sonrasında toplum hizmeti çalışmalarına, dayanışma ve yardımlaşma amacıyla bireysel çıkarlarını gözetmeksizin hiçbir maddi beklentisi olmadan sadece topluma faydalı olmak arzusuyla fiziksel gücünü zamanını, bilgi birikimini, yeteneğini ve deneyimini kullanarak katılan AFAD Gönüllüleri Erzurum’da bu kez farklı bir çalışmaya imza attı.

Arhavi, Sinop ve Rize’de sel felaketinde birçok çalışmada AFAD ekipleriyle görev alan ve adından söz ettiren AFAD Erzurum Gönüllüleri bu kez de AFAD Erzurum personeli ile birlikte Çanakkale zaferinin 107. yıl dönümünde, yazdıkları ve oynadıkları oratoryoda çeşitli köy ve ilçelerinden Çanakkale’ye giderek kahramanca çarpışan ve şehit olan Erzurumlu kahramanların isimleri yad etti.

Gerçekleştirilen oratoryo büyük beğeni kazanırken, izleyiciler tarafından uzun süre alkışlandı.

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