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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ulusal Antarktika Bilim Seferine katılan ekip Türkiye’ye döndü

İHA

Ulusal Antarktika Bilim Seferine katılan ekip Türkiye’ye döndü

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde, Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda gerçekleştirilen 6. Ulusal Antarktika Bilim Seferine katılan ekip, uzun yolculuğun ardından İstanbul'a ulaştı.
Aralarında Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Karadayı ve Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATASAM) Teknik Müdür Yardımcısı Dr. Onur Şatır’ın da aralarında yer aldığı bilim seferi ekibinin 22 Ocak’ta başlayan yolculuk serüveni uzun çalışmaların ardından 46 gün sonra sona erdi. 20 kişilik sefer ekibi ve 30 kişilik gemi mürettebatı, geçici bilim kampının bulunduğu Horseshoe Adasına giderek 29 kurumun paydaşı olduğu 14 bilimsel projeyi çalıştı. Portekiz ve Bulgaristan’dan olmak üzere 2 yabancı araştırmacı da ekibe dahil edildi.
6. Ulusal Antarktika Bilim Seferi bilimden sorumlu sefer lider yardımcısı Doç. Dr. Hasan Hakan Yavaşoğlu, 2'si yabancı olmak üzere 20 araştırmacının 14 projeyle çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek canlı bilimleri, fiziki bilimler, yer bilimleri ve astronomi üzerine çalışmaları sürdürdüklerini ve bu çalışmaların 14 gün boyunca devam ettiğini söyledi.
Daha sonra 2 gün Dismal Adasında çalışmaları tamamladıklarını ve bugüne kadar 60'ın üzerinde proje tamamlandığını anlatan Yavaşoğlu: "89 tane yayınımız var. Antarktika'daki ülkeler arasında düşündüğümüz zaman oldukça yüksek bir oran. Bu sene de özellikle canlı birimleri üzerine hocalarımızın verimli bir çalışma yaptığını söyleyebiliriz" değerlendirmesinde bulundu.
Sefere bu yıl milli teknolojiler de dahil edildi
HAVELSAN üretimi yerli ve milli GNSS alıcısı ile konum belirlemeye yönelik veriler toplamaya yardımcı olurken, ülkemizde geliştirilen İHA (İnsansız Hava aracı) ile Horseshoe Adasının 3D haritası üzerine çalışıldı ve buzul derinlikleri konusunda veriler toplandı. Ekibin sahada iletişimi, ASELSAN üretimi olan telsizler ve modüler telsiz tekrarlayıcı ile sağlandı.
Geçen yıllarda Türkiye’nin ilk Meteoroloji istasyonu ve ilk üç GNSS istasyonu Antarktika’ya kurulmuştu. Tüm istasyonlardan toplanan veriler özellikle iklim değişikliği başta olmak üzere, deniz seviyesi değişimleri, tektonik hareketler ve buzul gözlemleri olmak üzere birçok bilimsel araştırmaya ışık tutuyor.

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