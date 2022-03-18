Bölge Müdürü Yavuz’dan Oltu ve Şenkaya'ya çıkarma

Erzurum Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz, Bölge Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri ve Teknik ekip ile birlikte, Erzurum Oltu ilçe merkezinden geçen Oltu Çayı, Organize Sanayi Sitesi ve hayvan pazarı yerinde bir dizi incelemelerde bulundular.

İlk olarak Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı’yı makamında ziyaret edip İlçe yatırımları hakkında fikir alış verişinde bulundular. Daha sonra Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz, beraberindeki heyetle birlikte Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşcı ile Oltu İlçe merkezinden geçen Oltu Çayında akabinde Organize Sanayi Sitesi ve hayvan pazarı yerinde incelemelerde bulundular.

Oltu’daki incelemelerin ardından Daha sonra yapım çalışmaları çalışma şartlarının oluşması ile birlikte devam edecek olan Şenkaya Sariyar Barajında incelemelerde bulunarak yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz incelemelerinin ardından yaptığı yazılı açıklamada, “Bugün Ekibimiz ile birlikte ilk olarak Oltu belediye başkanımızı ziyaret ederek ilçemizde devam eden yatırımlarımızın durumunu istişare ettik. Ziyaretimizin ardından Oltu çayında, yeni açılan organize sanayi sitesinde ve hayvan pazarı yerinde incelemelerde bulunduk ardından Şenkaya ilçemize geçerek Sariyar Barajında incelemelerde bulunduk.

Bu kapsamda Şenkaya Sariyar Barajı’mızı tamamladığımızda bölgede ki bin 600 dekar tarım arazisine can suyu olacak. Bölgede yapılacak sulu tarım ile hem üreticimiz hem ülkemiz kazanacak. Barajın tamamlanması ile milli ekonomiye 1 Milyon TL katkı sağlamayı hedeflemekteyiz. İnşallah hedefimiz barajımızı bir an evvel tamamlayarak faydaya dönüşmesini sağlamaktır” dedi.

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