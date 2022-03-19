Erzurum'da kar yağışı etkili oldu, kent beyaza büründü

Türkiye yeni yağışların etkisinde! Bu bölgelerde kar ve sağanak var

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Erzurum’da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Baharın gelmesini bekleyen Erzurumlular hafta sonuna karla uyandı. Karla kaplanan kent merkezinde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Trafikte sabah saatlerinde aksamalar yaşanırken, belediye ekipleri karla kaplanan yollarda ve kaldırımlarda başladığı kar temizleme çalışmalarına ara vermiyor.

Öte yandan, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün yaptığı son değerlendirmelere göre, Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ve Bayburt illerinin bulunduğu bölge çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışları bekleniyor. Yetkililer, yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, eğimli bölgelerde çığ riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarılarında bulundu.

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