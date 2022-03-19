Aşkale’de yoğun kar yağışı

Türkiye yeni yağışların etkisinde! Bu bölgelerde kar ve sağanak var

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Erzurum'un Aşkale ilçesi güne yoğun kar yağışı ile başladı.

Gece saatlerinde başlayan ve sabahın erken saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı ilçe merkezini beyaza bürüdü. Kar yağışının yanı sıra soğuk havada etkisini devam ettiriyor, çatılardan sarkan buzlar yer yer 4 metreyi geçiyor.

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