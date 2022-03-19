BB.Erzurumspor - Yılport Samsunspor: 1-2

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Salih TEKİN / ERZURUM, (DHA)STAT: Kazım Karabekir

HAKEMLER: Burak Pakkan, Serdar Diyadin, M.Ali Akkor

BB.ERZURUMSOR: Jakub SzumksiMustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Mücahit Albayrak, Orhan Ovacıklı (Dk.62 Süleyman Koç), Gökhan Alsan (Dk.62 Emircan Altıntaş), Estrela (Dk.84 Alican Özfesli), Aly Malle (Dk.46 Gökhan Kardeş), Eren Tozlu, Hasek, Olanare (Dk.62 Hüseyin Mevlütoğlu)

YILPORT SAMSUNSPOR: Nurullah AslanAli Ülgen, Bateau, Soner Gönül, Osman Çelik, Berk Taşkın, Hasan Kılıç (Dk.90+2 Ensar Aslan), Yasin Öztekin (Dk.84 Kayamba Ngandu), Tallo (Dk.68 Yunus Çift), Fofana (Dk.46 Melih Okutan (Dk.90+2 Burak Yılmaz), Tomane

SARI KART: Olanare, Mustafa Yumlu, Estrela, Emircan Altıntaş (BB. Erzurumspor), Soner Gönül, Osman Çelik, Nurullah Aslan (Yılport Samsunspor)

GOLLER: Dk.82 Süleyman Koç (BB. Erzurumspor), Dk.19 Osman Çelik, Dk.45 (P) Hasan Kılıç (Yılport Samsunspor)Spor Toto 1'inci Lig'in 29'uncu haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sahasında Yılport Samsunspor'a 2-1 mağlup oldu. Yoğun kar yağışı altında oynanan maçta, Sahakem Burak Pakkan, sık sık saha çizgilerini yeniledi.

9'uncu dakikada Mücahit Albayrak'ın cezaalanına ortaladığı topa kafa vuran Olanare, kale direğinin yanından auta gönderdi.

19'uncu dakikada Yasin Öztek'in kullandığı faul atışına kafayla dokunan Osman Çelik, topu ağlara gönderdi. 0-1.

28'inci dakikada savunma arkasına sarkan Eren Tozlu'nun şutunda topu kaleci Nurullah Aslan uzaklaştırdı.

33'üncü dakikada sol kanattan ceza alanına giren Fofana çaprazdan sert vurdu, kaleye giden topa son anda Mustafa Akbaş dokundu.

45'inci dakikada Yasin Öztekin'in ceza alanına ortaladığı top Mustafa Akbaş'ın eline çarpınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Hasan Kılıç, topu ağlara gönderdi. 0-2.

Hakem Burak Pakkan'ın 4 dakika uzattığı ilk yarı konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İKİNCİ YARI

50'inci dakikada sol kanattan ilerleyen Melih Okutan, topu ceza sahası yayına gönderdi. Yasin Öztek'in bekletmeden vurduğu şutu defanstan döndü, pozisyonu devam ettirmek isteyen Berk Taşkın'ın vuruşunda top auta gitti.

74'üncü dakikada sol kanattan atağa çıkan Süleyman Koç'un ceza sahasına gönderdiği top kaleci Nurullah Aslan'da kaldı.

77'nci dakikada Hasek'in duvar pası yaparak ceza sahasına giren Hüseyin Mevlütoğlu'na pas verdi. Hüseyin'in sert şutunda kaleci Nurullah Aslan, topu iki hamlede yakaladı.

82'nci dakikada sol kanattan Hasek'in ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Eren Tozlu, müsait durumdaki Süleyman Koç'u gördü. Süleyman Koç'un şutunda top direğin yanından ağlara gitti. 2-1

Kalan dakikalarında başka gol olmayınca maç konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

DHA-Spor Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

2022-03-19 18:22:38



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