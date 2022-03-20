Doğu'da 2 bin 210 köy yolu, kardan kapalı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğu'da 2 bin 210 köy yolu, kardan kapalı

DHA

Doğu'da 2 bin 210 köy yolu, kardan kapalı


Turgay İPEK/ ERZURUM, (DHA)DOĞU Anadolu Bölgesi'nde 2 gündür etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 2 bin 210 köyün yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, bölge illerinde yolları yeniden açmak için gece gündüz çalışma yürütüyor. 
Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü'nün yoğun kar yağışı uyarısında bulunduğu bölgede, 2 gün boyunca aralıksız yağan kar, hayatı olumsuz etkiledi. Kar ve fırtına nedeniyle Erzurum'da 1042, Ağrı'da 362, Kars'ta 240, Muş'ta 199, Erzincan'da 168, Ardahan'da 157 ve Iğdır'da 42 köy yolunun ilçe ve kent merkezi ile bağlantısı kesildi. Kar kalınlığı ise Ağrı'da 51, Erzurum'da 45, Muş'ta 40, Kars'ta 31, Ardahan'da 21 ve Erzincan'da 3 santimetreye ulaştı. Kayak merkezlerinden ise kar kalınlığı, Palandöken'de 2 metre, Sarıkamış'ta 131 santim ölçüldü.
Meteoroloji yetkilileri, eğimi fazla olan bölgelerde halkı, çığ tehlikesine karşı uyardı. Geceleri de buzlanma ve don uyarısında bulunan yetkililer, kar yağışının aralıklarla devam edeceğini belirterek, sürücülerden dikkatli olmalarını istedi.
Öte yandan Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Karayolları ve İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, köy yollarını açık tutmak için büyük çaba sarf ediyor. Yüksekliği 2 metreye varan karlı yolları rotatif, dozer ve kepçelerle açmaya çalışan ekipler, zaman zaman fırtına nedeniyle çalışmalara ara vermek zorunda kalıyor. DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK
2022-03-20 12:02:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erzurum kara teslim Son yılların en yoğun kar yağışı yaşanıyor
YEREL HABERLER Erzurum kara teslim Son yılların en yoğun kar yağışı ...
Fatih Polatlı, fırıncılar odasına adaylığını açıkladı
YEREL HABERLER Fatih Polatlı, fırıncılar odasına adaylığını açıkladı
Muzaffer Bilazer: "Maçı kaybettik ama hedefimize ulaşabileceğimiz 8 maç var"
YEREL HABERLER Muzaffer Bilazer: "Maçı kaybettik ama hedefimize ...
Fuat Çapa: "Kalan 9 maçımızı en iyi şekilde tamamlamak istiyoruz"
YEREL HABERLER Fuat Çapa: "Kalan 9 maçımızı en iyi şekilde ...
BB.Erzurumspor - Yılport Samsunspor: 1-2
YEREL HABERLER BB.Erzurumspor - Yılport Samsunspor: 1-2
Spor Toto 1. Lig: BB Erzurumspor: 1 Samsunspor: 2 ( Maç Sonucu)
YEREL HABERLER Spor Toto 1. Lig: BB Erzurumspor: 1 Samsunspor: 2 ( ...
BB Erzurumspor-Yılport Samsunspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER BB Erzurumspor-Yılport Samsunspor (FOTOĞRAFLAR)
Kızak festivalinde renkli görüntüler
YEREL HABERLER Kızak festivalinde renkli görüntüler
Masa tenisinde şampiyonlar belli oldu
YEREL HABERLER Masa tenisinde şampiyonlar belli oldu
Aşkale’de yoğun kar yağışı
YEREL HABERLER Aşkale’de yoğun kar yağışı
Erzurum'da kar yağışı etkili oldu, kent beyaza büründü
YEREL HABERLER Erzurum'da kar yağışı etkili oldu, kent beyaza ...
Erzurum'da 1091 köy yolu kardan kapandı
YEREL HABERLER Erzurum'da 1091 köy yolu kardan kapandı
Vali Memiş’ten BB Erzurumspor antrenmanına ziyaret Futbolculara baklava ikram edip şampiyonluk istedi
YEREL HABERLER Vali Memiş’ten BB Erzurumspor antrenmanına ...
Erzurum Valisi Memiş’ten şehit ve gazi derneklerine ziyaret Vali Okay Memiş: “Allah bizi şehitlerimize karşı mahcup etmesin”
YEREL HABERLER Erzurum Valisi Memiş’ten şehit ve gazi derneklerine ...
Atatürk Üniversitesi yemekhanesinde öğünün adı asker menüsü
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesi yemekhanesinde öğünün adı asker ...
KUDAKA teknik destek programı 1. dönem sonuçları açıklandı
YEREL HABERLER KUDAKA teknik destek programı 1. dönem sonuçları ...
Bölge Müdürü Yavuz’dan Oltu ve Şenkaya'ya çıkarma
YEREL HABERLER Bölge Müdürü Yavuz’dan Oltu ve Şenkaya'ya çıkarma
Ulusal Antarktika Bilim Seferine katılan ekip Türkiye’ye döndü
YEREL HABERLER Ulusal Antarktika Bilim Seferine katılan ekip ...
Öğretmenlerden anlamlı “18 Mart” klibi
YEREL HABERLER Öğretmenlerden anlamlı “18 Mart” klibi
Oltu ilçe protokolü, şehit aileleri ve gazilerle yemekte buluştu
YEREL HABERLER Oltu ilçe protokolü, şehit aileleri ve gazilerle ...
AFAD Erzurum Gönüllüleri Çanakkale’yi unutmadı
YEREL HABERLER AFAD Erzurum Gönüllüleri Çanakkale’yi unutmadı
Erzurum’da Çanakkale şehitleri anıldı
YEREL HABERLER Erzurum’da Çanakkale şehitleri anıldı
Oltu’da Çanakkale Zaferine yakışır program
YEREL HABERLER Oltu’da Çanakkale Zaferine yakışır program
Oltu’da Çanakkale Şehitleri anıldı
YEREL HABERLER Oltu’da Çanakkale Şehitleri anıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.