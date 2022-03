Erzurum Kasaplar Odası Başkanı ve Türkiye Kasaplar Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Ejder, et ithalatına izin verilmesini istedi.

Et piyasasında son zamanlarda belirsizlik yaşandığını söyleyen Kenan Ejder, “Mutlaka ithalatın yolunun açılması gerekiyor. Et fiyatlarında belirsizlik var. Üretici besi yapamıyor. İneği bitirirsek dana olmayacak. Dana olmazsa süt olmayacak. İstikrarsız olarak artan et fiyatlarının önüne geçmek için önlemler alınmalı” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.